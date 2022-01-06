فرنسا: استئناف جلسات المحاكمة في قضية اعتداءات 13 نوفمبر 2015 بحضور صلاح عبد السلام

رسم للمتهم الرئيسي باعتداءات 2015 في فرنسا صلاح عبد السلام في المحكمة في باريس في 08 أيلول/سبتمبر 2021

استأنفت الخميس محكمة الجنايات الخاصة في باريس جلسات المحاكمة في قضية اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 التي راح ضحيتها 130 شخصًا، بحضور المتهم الرئيسي في القضية صلاح عبد السلام. واعتبر عبد السلام مؤهلاً للمثول أمام المحكمة بعد أن قرر رفع الحجر المفروض عليه منذ إصابته بفيروس كورونا نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي. ورفض السويدي أسامة كريم المتهم الآخر في القضية المثول أمام المحكمة وطلب المدعي العام من هيئة المحكمة استخدام القوة لإرغامه على المثول أمامها.

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بحضور صلاح عبد السلام المتهم الرئيسي في القضية، استؤنفت الخميس جلسات المحاكمة في قضية اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر في فرنسا أمام محكمة الجنايات الخاصة في باريس. واعتبر عبد السلام، الذي كان قد أصيب بفيروس كورونا في أواخر كانون الأول/ديسمبر، مؤهلاً للمثول أمام المحكمة.

واستؤنفت الجلسة عند الساعة 12,55 (11,55 ت غ) قبل أن تعلق على الفور ليتحقق حاجب من أن متهما آخر يرفض المثول وهو السويدي أسامة كريّم، الذي كان يتوقع استجوابه الخميس، وطُلب استخدام القوة لإرغامه على المثول أمام المحكمة.

صلاح عبد السلام وهو العضو الوحيد الذي ما زال على قيد الحياة من المجموعة الجهادية التي أوقعت 130 قتيلاً في باريس وسان دوني في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، لم يمثل أمام المحكمة منذ 25 تشرين الثاني/نوفمبر، رافضاً على غرار أسامة كريّم الحضور احتجاجاً على عدم حضور محققين بلجيكيين أمام المحكمة.

وكانت ثبتت إصابة عبد السلام بفيروس كورونا في 27 كانون الأول/ديسمبر، بينما كانت المحاكمة معلقة، لكن عدداً من الفحوصات الطبية أكد في الأيام الأخيرة أنه بات مؤهلاً لحضور الجلسات.

واستؤنفت المحاكمة بجلسة مقتضبة الثلاثاء بعد توقف دام 15 يوماً. وفي حين كان صلاح عبد السلام لا يزال محجوراً، تم رفعها إلى الخميس.

وأكد فحص طبي إضافي أمر به رئيس المحكمة جان لويس بيرييس أن المتهم الرئيسي "مؤهل لحضور جلسات محكمة الجنايات".

وأشار تقرير طبي اطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن "في السادس من كانون الثاني/يناير يكون السيد صلاح عبد السلام في اليوم الثالث عشر بعد بدء الأعراض ما يسمح برفع الحجر عنه. ولا ينبغي اتخاذ أي تدبير صحي في هذا الإطار".

وبعد جلسات استماع استمرت أربعة أشهر وتخللتها شهادات لناجين من الهجمات وأقربائهم، دخلت المحاكمة الآن مرحلةً جديدة، وهي استجواب المتهمين الأربعة عشر الذين يحاكمون حضوريا فيما يحاكم ستة غيابيا ويعتبر خمسة منهم في عداد الأموات. ويتوقع أن تنهي المحاكمة في نهاية أيار/مايو.

فرانس24/ أ ف ب

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