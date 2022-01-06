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فرنسا: الجمعية الوطنية تتبنى مشروع قانون "شهادة التطعيم" قبل عرضه على مجلس الشيوخ

الجمعية الوطنية الفرنسية تصادق على مشروع "شهادة التطعيم" لفرضها بدلا من "الشهادة الصحية". فرنسا في 6 يناير/كانون الثاني 2022. © أ ف ب.

تبنت الجمعية الوطنية في فرنسا (البرلمان) فجر الخميس في قراءة أولية مشروع قانون يحول الشهادة الصحية الحالية إلى "شهادة تطعيم"، قبل عرضه على مجلس الشيوخ مطلع الأسبوع المقبل. وصادق النواب على المشروع المثير للجدل بعد ثلاثة أيام من المناقشات الساخنة التي ندد خلالها نواب المعارضة بتصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون لصحيفة "لوباريزيان"، وأعلن فيها عزمه "المضي حتى النهاية في استراتيجية تنغيص حياة الأشخاص غير المطعمين".