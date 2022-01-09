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فرنسا: النساء الحوامل يخشين تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.. فما هي العواقب؟

صورة ملتقطة من داخل إحدى المستشفيات الفرنسية. © فرانس24

فشلت الطواقم الطبية في مستشفى بيتييه سان سالبيتريير الفرنسية من إنقاذ حياة إمرأة شابة كانت حاملا في شهرها السابع بمولودها الثاني بعد إصابتها بفيروس كورونا. وتم إنقاذ الجنين ولكن المرأة فارقت الحياة عن عمر ناهز الثلاثين عاما بسببب رفضها تلقي اللقاح خوفا على طفلها. وأشار الطبيب المعالج أنه في المستشفى تقبع حاليا نحو ثمانية نساء حوامل كلهن في غرف العناية المركزة. وشدد الأطباء على أهمية تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك للوقاية من الأعراض الثقيلة للفيروس والتي تسبب الدخول إلى العناية المركزة.