ماكرون يدعو لتحالف جديد مع أفريقيا ونظام أمني أوروبي مع حلف شمال الأطلسي

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في خطاب أمام نواب البرلمان الأوروبي بستراسبورغ، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشركاء الأوروبيين إلى "تحالف جديد" مع القارة الأفريقية. وأعلن ماكرون الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من العام الجاري، تنظيم قمة أوروبية أفريقية في شباط /فبراير لإعادة بناء الشراكة بين القارتين. كما دعا إلى نظام أمني في أوروبا مع حلف شمال الأطلسي بمواجهة روسيا.

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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء في خطاب أمام البرلمان الأوروبي إلى اقتراح تحالف جديد مع الدول الأفريقية من حيث الاستثمارات، الصحة والأمن.

وأعلن ماكرون أن فرنسا ستنظم قمة أوروبية أفريقية في شباط /فبراير، هدفها إعادة بناء الشراكة بين القارتين.

كما أكد ماكرون أن الأوروبيين بحاجة إلى تأسيس "نظام جديد للأمن والاستقرار" يستدعي عملية "إعادة تسلح استراتيجية" و"محادثات صريحة" مع روسيا.

وقال بهذا الشأن: "نحتاج إلى تأسيسه بين الأوروبيين ومشاركته مع حلفائنا في حلف شمال الأطلسي واقتراحه للتفاوض عليه مع روسيا".

وجاءت هذه الدعوة في الكلمة التي استعرض فيها أمام النواب الأوروبيين بستراسبورغ أولويات بلاده بمناسبة رئاستها للاتحاد الأوروبي خلال الستة أشهر الأولى من 2022، وتحدث فيها عن الديمقراطية، البيئة والسلم في القارة العجوز.

فرانس24

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