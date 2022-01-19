مباشر: ماكرون يستعرض أولويات فرنسا على رأس الاتحاد في خطاب أمام النواب الأوروبيين

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحفي حول تولي فرنسا رئاسة الاتحاد الأوروبي في باريس، 9 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

يقدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء خطابا أمام البرلمان الأوروبي، من المنتظر أن يستعرض فيه مشاريع فرنسا في رئاسة الاتحاد الأوروبي، التي انطلقت مع بداية الشهر الجاري، وستنتهي بعد مرور ستة أشهر. وبعد هذا الخطاب، سيرد على أسئلة النواب.

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يدافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء أمام البرلمان الأوروبي عن رؤيته للاتحاد الأوروبي والأولويات التي ستحظى باهتمامه مع رئاسة فرنسا للاتحاد، التي انطلقت في بداية الشهر الجاري على أن تنتهي بعد انقضاء ستة أشهر.

وسيستغرق الخطاب أكثر من 20 دقيقة، سيأخذ بعدها النواب الأوروبيون الكلمة لطرح أسئلة على الرئيس الفرنسي، ويغيب عدد منهم عن هذا الموعد جراء الإجراءات المتخذة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبحكم رئاسة فرنسا الدورية للاتحاد، سيأخذ النواب الفرنسيون الحصة الأكبر من عدد التدخلات. ومن المقرر أن يتدخل أعضاء البرلمان الأوروبي التالية أسماؤهم: من اليمين فرانسوا كزافييه بيلامي، من اليسار الراديكالي مانون أوبري، من اليمين المتطرف، جوردان بارديلا ونيكولاس باي، وعن الخضر يانيك جادو، وهو المرشح الرئاسي الوحيد الذي يتمتع بمقعد في ستراسبورغ.

ثلاثة مشاريع تحظى بالأولوية

وينتظر النواب الأوروبيون من الرئيس الفرنسي المزيد من تسليط الضوء والتفصيل على أبرز مشاريعه على رأس الاتحاد، والتي حددت في ثلاثة، اعتبرت أنها تحظى بالأولوية، وهي اعتماد حد أدنى للأجور في كل دول الاتحاد الأوروبي، ووضع ضوابط لعمل الشركات الرقمية العملاقة، واستحداث ضريبة الكربون على المنتجات المستوردة إلى أوروبا وفقا لتأثيرها على البيئة.

ويدعو ماكرون أيضا إلى تعديل منطقة شنغن "حامية الحدود الأوروبية" بشكل أفضل في وجه موجات الهجرة، وهو موضوع في صلب الحملة الانتخابية الفرنسية.

ماذا سيتضمن خطاب ماكرون؟ 04:53

كما ينوي أيضا طرح مراجعة قواعد الميزانية، المعروفة بمعايير ماستريخت، التي تضبط العجز في الدول الأوروبية من أجل تمويل الاستثمارات والنمو.

ولا يزال ماكرون يطرح أيضا تعزيز الدفاع الأوروبي على الرغم من تحفظ بعض الشركاء الحريصين خصوصا على حماية حلف شمال الأطلسي.

وهذه المرة الثالثة عشرة التي تتولى فيها فرنسا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي منذ العام 1958 والأولى منذ 2008.

كما سيؤثر الانتشار السريع للمتحور أوميكرون من فيروس كورونا على برنامج الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي الذي يتضمن حوالي 400 لقاء أو فعالية في فرنسا، خصوصا في كانون الثاني/يناير، حيث سيقام عدد كبير من الاجتماعات عن بعد.

خطاب يحظى باهتمام فرنسي وأوروبي

ويحظى هذا الخطاب باهتمام كبير في الداخل الفرنسي، لكونه يأتي على بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية، رغم أن ماكرون لم يعلن ترشحه بعد لهذه الانتخابات.

وسيكون ملف أوروبا حاضرا بقوة في الحملة الانتخابية، بحكم أن سيد الإليزيه من المدافعين عن رؤية أوروبية متقدمة، تواجه انتقادات شرسة من قبل أطراف في المعارضة، لاسيما منها اليمين المتطرف، الذي يفضل تعزيز ما يسميه السيادة الفرنسية.

كما أن هذا الخطاب، سيتابع في بروكسل وجميع عواصم بلدان الاتحاد الأوروبي، لأن الرئيس الفرنسي يحمل صوت أوروبا في هذه المرحلة التي يقود فيها النادي الأوروبي بدوله 27.

بوعلام غبشي

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