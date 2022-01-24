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إجبارية الاستظهار بـ"شهادة التطعيم" تدخل حيز التنفيذ في فرنسا اعتبارا من الاثنين

تفقد شهادة التلقيح في أحد المطاعم الفرنسية © صورة ملتقطة من الشاشة

ابتداء من الاثنين، تدخل "شهادة التطعيم" حيز التنفيذ في فرنسا بدلا من "الشهادة الصحية"، ليصبح الاستظهار بها لجميع من تبلغ أعمارهم أكثر من 16 عاما، إلزاميا لدخول الأماكن العامة كالمطاعم، وأماكن الترفيه والنقل العام وقاعات الرياضة، باستثناء التجمعات السياسية والمراكز الصحية مثل المستشفيات. وستفرض عقوبات قاسية على عمليات تزوير هذه الشهادات تصل إلى السجن خمس سنوات إضافة لغرامة تبلغ 75 ألف يورو، ولكن إذا التزم الشخص المخالف ببرنامج للتلقيح فمن الممكن إعفاؤه من عقوبة التزوير.