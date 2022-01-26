وزير الداخلية الفرنسي يلمح لصعوبة حصول مغني الراب الكونغولي غيمس على الجنسية بسبب تصريحات مثيرة للجدل

في مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر" الثلاثاء، لمح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان لصعوبة حصول مغني الراب الكونغولي غيمس على الجنسية الفرنسية بسبب تصريحاته المثيرة للجدل. وعاش غيمس في فرنسا طيلة حياته تقريبا ورفض له طلب أول بالحصول على الجنسية لكنه سيتقدم بطلب ثان. وأثار غيمس جدلا من خلال نشره مقطعا مصورا مطلع الشهر الجاري انتقد فيه المسلمين الذي يعايدون الآخرين برأس السنة. وأشار دارمانان إلى أن "أجهزة وزارة الداخلية ستعيد بلا شك درس طلبه".

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ألمح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الثلاثاء إلى صعوبة حصول مغني الراب غيمس المتحدر من الكونغو الديمقراطية وعاش في فرنسا طيلة حياته تقريبا، على الجنسية الفرنسية، مشيرا إلى أن هذه الجنسية تُرفض "بصورة عامة للأشخاص الذين يعتنقون مبادئ الإسلام المتشدد".

وكان مغني الراب الكونغولي الذي أعلن عزمه تقديم طلب جديد للحصول على الجنسية الفرنسية بعد رفض طلبه الأول، قد أثار جدلا من خلال نشره مقطعا مصورا مطلع الشهر الجاري انتقد فيه المسلمين الذي يعايدون الآخرين برأس السنة.

وردا على سؤال لإذاعة "فرانس إنتر" الثلاثاء، اعتبر جيرالد دارمانان أن "عدم المعايدة بالسنة الجديدة بحجة عدم ملاءمة ذلك مع ما يفعله أصدقاء أو رفاق أو إخوة هذه الشخصية أو تلك أياً كانت درجة قدسيتها، ليس دليلا جيدا على الاندماج في المجتمع الفرنسي". لكنه أوضح أن "أجهزة وزارة الداخلية ستعيد بلا شك درس طلبه".

وقد تقدم مغني الراب باعتذار الأحد. وقال لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية "أنا نادم تماماً على هذا الفيديو (...) لم أكن أريد أن أجرح الناس. الإيمان شأن خاص لكل شخص". وأوضح المغني "عدم كوني فرنسيا هو من أكثر الأمور التي أندم عليها. كل ذكرياتي في فرنسا (...) عندما أسافر إلى قطر أو الولايات المتحدة (...) أقدم نفسي كفنان فرنسي وليس ككونغولي".

وتابع "تنقصني +الوثيقة الرسمية+. لكن ذلك يتوقّف علي فحسب. الرفض مرتبط على ما يبدو مرتبط بمخالفة ارتكبتها عندما كنت قاصرا. لكنّ سجلّي نظيف".

لكن صحيفة "لو باريزيان" اليومية نشرت تحقيقا عن المغني برواية أخرى. فهو قدم أول طلب للحصول على الجنسية الفرنسية في 2013 لكن "الإجراء تعثر". وقال "وزير داخلية سابق" في مقابلة مع الصحيفة، إن الرفض الذي تلقاه عام 2017 يعود إلى "عدم دفعه غرامات مخالفات مرورية وعدم قدرته على جعل فرنسا مركز مصالحه المادية" علما أنه يعيش خلال جزء كبير من السنة في مراكش (المغرب).

ووصل المغني وكاتب الأغاني المولود باسم غاندي دجونا في كينشاسا عام 1986، إلى فرنسا وهو في الثانية من العمر برفقة والديه اللذين هربا من جمهورية الكونغو الديموقراطية التي كانت تعرف في ذلك الوقت بزائير في ظل حكم الرئيس موبوتو سيسي سيكو.

فرانس24/ أ ف ب

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