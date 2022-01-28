الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022: ملف الهجرة مشكلة حقيقية أم مزايدة سياسية بين المرشحين؟NE PAS PUBLIER

كلما تجدد موعد الانتخابات الرئاسية في فرنسا، برزت إلى الواجهة السياسية والإعلامية مواضيع ومصطلحات سواء جديدة أو كانت متداولة في حملات سابقة. خلال هذه الحملة تتوقف فرانس24 عند أهم المصطلحات وتتناول هنا "الهجرة". تحول ملف الهجرة منذ بدء الجمهورية الخامسة في فرنسا إلى موضوع روتيني يطفو على السطح في كل مناسبة انتخابية. فيما يتم توظيفه من قبل غالبية المرشحين، لا سيما من مرشحي اليمين واليمين المتطرف. لكن هذه المرة، يبدو أن هذا الملف لا يتصدر أولويات الفرنسيين الذين يطالبون أكثر مرشحي الانتخابات الرئاسية 2022 أن يحسنوا ظروفهم المعيشية ويقضوا على جائحة كوفيد-19.

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كان ملف الهجرة حاضرا منذ سبعينيات القرن الماضي وشكل موضوعا بارزا في التنافس الانتخابي بين الرئيسين الراحلين فاليري جيسكار ديستان وفرانسوا ميتيران.

اقترح الأول في 1974 منح مبلغ مالي للمهاجرين الشرعيين آنذاك مقابل عودتهم إلى بلدانهم. أما الثاني، فبعدما فاز بولاية رئاسية أولى في 1981، قام بتسوية الأوضاع الإدارية للمهاجرين غير الشرعيين الذين كانوا متواجدين في فرنسا منذ عدة سنوات.

ولم يتراجع موضوع الهجرة خلال الانتخابات الرئاسية في 1988 بل تصدر النقاشات واستغله جان ماري لوبان زعيم حزب "الجبهة الوطنية" السابق (يمين متطرف) آنذك لكسب ثقة ناخبي اليمين، لا سيما أولئك الذين يعيشون في منطقة الجنوب الفرنسي والتي تعج بـ"الأقدام السود" والحركى.

ملف الهجرة تحول إلى موضوع روتيني في الجمهورية الخامسة

الرئيس الراحل جاك شيراك في 1995 استغل هو أيضا موضوع الهجرة. وذهب بعيدا في خطاب ألقاه بمدينة "أورليان" (وسط فرنسا) في 1991 حيث انتقد ما سماه بـ"الروائح الكريهة والضجيج اللذين تتسبب بهما عائلات المهاجرين"، داعيا إلى وقف سياسة "جمع شمل عائلات الأجانب".

أما الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، فلقد دافع عن مفهوم "الهجرة الانتقائية". فيما اقترح أن يكون البرلمان الفرنسي هو من "يحدد كل سنة عدد وطبيعة المهاجرين الذين يأتون إلى فرنسا وذلك وفق احتياجات البلاد الاقتصادية". ويذكر أن هذه السياسة متبعة من قبل دول أخرى، على غرار كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

من جهتها، دافعت اليمينية المتطرفة مارين لوبان بشدة، هي الأخرى، عن هذه الفكرة ودعت إلى ترحيل كل المهاجرين غير الشرعيين مع فرض مراقبة صارمة على الحدود التي تتقاسمها فرنسا مع الدول الأوروبية.

لكن المرشح الذي جعل من ملف الهجرة مركزا أساسيا لاهتماماته، هو اليميني المتطرف إيريك زمور (حزب الاسترداد). فهذا الصحافي السابق لا يريد فقط وضع حد لسياسة "لم شمل عائلات الأجانب"، بل اقترح عدم منح حق اللجوء السياسي إلا لقلة قليلة فقط من المستحقين، مشترطا عليهم أن يقدموا ملفاتهم في القنصليات الفرنسية المتواجدة بالخارج وليس في فرنسا. كما يرافع زمور عن فكرة انتقاء الطلبة الذين يأتون إلى فرنسا للدراسة في الجامعات.

وتوصف سياسة إيريك زمور في مجال الهجرة بالأكثر "قساوة" حتى إذا ما قارناها مع سياسة مارين لوبان التي تركت زعامة حزب "التجمع الوطني" لتترشح لانتخابات 2022 الرئاسية.

فالصحافي السابق الذي ولد في ضاحية "مونتروي" الباريسية والواقعة بسين سان دوني في كنف عائلة كانت تعيش في الجزائر يخطط أيضا لإلغاء حق "الأرض"، وهو قانون يمنح الحق لكل شخص ولد على الأراضي الفرنسية بامتلاك الجنسية الفرنسية، في حال أصبح رئيسا لفرنسا وفرض شروطا "تعجيزية" للحصول على الجنسية الفرنسية. كما ينوي إلغاء المساعدات الاجتماعية للأجانب غير الأوروبيين.

ملف الهجرة لا يتصدر أولويات الفرنسيين في رئاسيات 2022

هذا، ويعتزم زمور في حال صار رئيسا طرد كل العمال الأجانب الذين فقدوا وظائفهم ولم يعثروا على وظيفة جديدة في غضون ستة أشهر.

وجدير بالذكر أن ملف الهجرة تحول منذ بدء الجمهورية الخامسة في فرنسا إلى موضوع روتيني يطفو على السطح في كل مناسبة انتخابية ويتم توظيفه من قبل غالبية المرشحين، لا سيما من قبل مرشحي اليمين واليمين المتطرف.

لكن بعض السياسيين من اليسار "ركبوا أيضا على الموجة" كما يقول المثل الشعبي وباتوا يدلون بتصريحات غير معتادة ضد المهاجرين. كأرنو مونتبور، وزير الاقتصاد السابق في عهد الرئيس فرانسوا هولاند. الوزير السابق اقترح منع المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني في فرنسا من إرسال مبالغ مالية إلى عائلاتهم التي تعيش في بلدان ترفض استقبالهم... قبل أن يسحب مونتبور ترشحه للرئاسيات في 19 يناير/كانون الثاني.

لكن تجدر الإشارة إلى أن ملف الهجرة لا يتصدر هذه المرة أولويات الفرنسيين، الذين يبدون منشغلين أكثر بتدهور ظروفهم المعيشية وارتفاع الأسعار.

طاهر هاني

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