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الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022: كريستيان توبيرا... سياسية كرست جهودها للدفاع عن الحريات والحقوق

كريستيان توبيرا © فرانس24

نالت وزيرة العدل السابقة الأحد كريستيان توبيرا ثقة جزء من ناخبي اليسار في الانتخابات التمهيدية "الشعبية"، لتمثيل هذا المعسكر السياسي في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة. وتوبيرا، سياسية مثيرة للجدل، اشتهرت بكونها الوزيرة التي أقرت زواج المثليين في 2016 خلال ولاية الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند. كما كانت وراء تبني قانون صنف العبودية جريمة ضد الإنسانية. مسيرتها السياسية اتسمت بالدفاع عن الحقوق والحريات ونضالها ضد العنصرية.