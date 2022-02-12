فرنسا: تعبئة أمنية على أبواب باريس لمنع "قافلة الحرية" المناهضة للإجراءات الصحية من الدخول للعاصمة

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عناصر من الشرطة الفرنسية في شارع الإليزيه وسط العاصمة باريس تحسبا لوصول المشاركين في "قافلة الحرية" المناوئة لشهادة التطعيم ضد فيروس كورونا، 11 شباط/ فبراير 2022.

على الرغم من قرار السلطات منعهم من دخول العاصمة، يتجمع آلاف المعارضين للإجراءات الصحية قادمين من كل أنحاء فرنسا منذ صباح السبت عند أبواب باريس. ومنعت العشرات من سيارات القافلة التي حاولت دخول المدينة فيما وعد رئيس الوزراء جان كاستكس بعدم التساهل مع هذه الحركة الاحتجاجية. وقبل شهرين من الانتخابات الرئاسية في فرنسا، يطالب المتظاهرون بسحب شهادة التلقيح التي تمنع من لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا من دخول المطاعم ودور السينما وغيرها من الأماكن العامة والتي تؤكد الحكومة أنها ستلغى بحلول نيسان/أبريل.

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ضمن ما أطلق عليه اسم "قافلة الحرية"، يحتشد آلاف المعارضين لشهادة التلقيح ضد فيروس كورونا أتوا في قوافل من كل أرجاء فرنسا صباح السبت عند أبواب باريس بنية الدخول إليها على الرغم من قرار المنع الصادر عن السلطات العازمة على الحؤول دون أي شل للحركة في العاصمة الفرنسية.

وقالت الشرطة الفرنسية إنها منعت 500 سيارة كانت تحاول دخول العاصمة باريس السبت ضمن احتجاجات "قافلة الحرية" المناهضة لقيود مكافحة جائحة كوفيد-19.

وكتبت الشرطة على تويتر أنها اعترضت طريق السيارات عند ثلاثنقاط دخول للعاصمة‭ ‬وحررت أكثر من 150 مخالفة.

وكانت مفوضية الشرطة في باريس قالت في وقت سابقا إن نحو 7200 شرطي ودركي "منتشرون خلال الأيام الثلاثة المقبلة للسهر على احترام منع قوافل "السيارات والآليات.

وقال مدير شرطة المدينة ديدييه لالمان إنه استحدث "مناطق مؤقتة لحجز السيارات (..) ستسمح مع عشرات عدة من آليات القطر بوضع حد للتعطيل والإغلاق".

ونشرت أيضا مدرعات للدرك في شوارع العاصمة للمرة الأولى منذ مظاهرات "السترات الصفراء" في نهاية العام 2018. ووعد رئيس الوزراء جان كاستكس بعدم التساهل مع هذه الحركة الاحتجاجية. وأكد في تصريح لمحطة "فرانس2" التلفزيونية الجمعة "إن عطلوا حركة السير وإن حاولوا شل العاصمة يجب أن نكون حازمين".

وتشكلت الحركة الاحتجاجية التي تضم معارضين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومشاركين في "السترات الصفراء"، على نسق التعبئة الحاصلة في العاصمة الكندية أوتاوا.

وتوقفت مئات السيارات وشاحنات التخييم والشاحنات الصغيرة الآتية من ليل وستراسبورغ وفيمي (شمال) وشاتوبور (غرب) وغيرها مساء الجمعة عند أبواب باريس على ما أفاد مصدر في الشرطة، مؤكدا أن أيا من هذه القوافل لم يدخل نطاق العاصمة.

أعداد كبيرة

وبدا التعب والتوتر في صفوف القافلة التي انطلقت من منطقة بروتاني (غرب) وتوقفت في مرآب مركز تجاري في محيط شارتر على بعد حوالى 80 كيلومترا جنوب غرب باريس ويحيط بها عناصر الدرك.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع صحيفة "ويست فرانس"، "نحن متعبون جميعا ونشعر بالسأم جراء ما نعيشه منذ سنتين. ويعبر عن هذا السأم بطرق مختلفة مثل التشتت النفسي لدى البعض والاكتئاب لدى البعض الآخر. نرى معاناة نفسية قوية جدا لدى الشباب والأكبر سنا أيضا. ويترجم هذا السأم أيضا إلى غضب. أنا أدرك ذلك وأتفهمه". لكنه أضاف "أدعو إلى مزيد من الهدوء".

وقدرت الشرطة بعد ظهر الجمعة عدد الآليات المشاركة في القوافل المختلفة بحوالى 3300.

وقال أحد منسقي التحرك لوكالة الأباء الفرنسية إنه تحرك "بحجم هائل".

وأبقى القضاء الجمعة على مرسوم منع تجمع القوافل بعدما رفض طلبين لرفعه. وقالت الناشطة المعارضة للقاحات والمشاركة في "السترات الصفراء"، صوفي تيسييه "هذه خيانة، أسس المرسوم لا تحترم القانون ولا حرية التظاهر".

تحرك أوروبي

من جانه قال رئيس الوزراء جان كاستكس إن "الحق في التظاهر والتعبير عن الرأي حق يضمنه الدستور في جمهوريتنا وديمقراطيتنا خلافا لحق تعطيل الآخرين ومنع حركة التنقل".

قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية في فرنسا، يطالب المتظاهرون بسحب شهادة التلقيح التي تسمح للذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بدخول المطاعم ودور السينما وغيرها من الأماكن العامة والتي تؤكد الحكومة أنها ستلغيها بحلول نيسان/أبريل.

وللمحتجين أيضا مطالب على صعيد القدرة الشرائية وكلفة موارد الطاقة. وينفي المشاركون في التحرك أن تكون لديهم نية شل الحركة في العاصمة ويأملون أن تزداد أعدادهم السبت.

وقال روبن وهو واقف في مرآب قرب ستراسبورغ "من المهم أن نزعج الآخرين وأن نبقي المواطنين إلى جانبنا كما في كندا".

وينوي بعض المتظاهرين الوصول إلى بروكسل بعد ذلك في إطار "تلاق أوروبي" مقرر في 14 شباط/فبراير. ومنعت السلطات البلجيكية دخول القوافل إلى العاصمة بروكسل. والجمعة وجه آخرون دعوات لاحتلال مستديرات الطرقات.

وقال ريمي موند أحد المبادرين إلى هذا التحرك في مقطع مصور "أوجه نداء للتوجه إلى كل المدن الكبرى لاحتلالها وتكثيف نقاط التجمع".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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