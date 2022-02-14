فرنسا: مقتل شخص برصاص شرطيين بعدما هددهما بسكين في محطة قطارات بباريس

الشرطة الفرنسية تؤمن مكان الحادث بعد مقتل شخص هدد الشرطة بسكين في محطة "غار-دو- نورد" بباريس في 14 فبراير/شباط 2022.

أعلن مصدر في الشرطة الفرنسية الإثنين عن مقتل شخص برصاص شرطيين اثنين بعدما هددهما بسكين في محطة قطارات كبرى بباريس. وعن الحادث، قال وزير الداخلية جيرالد دارمانان إنه تم استهداف الشرطيين عند حدود الساعة 7 صباحا بينما كانا يقومان بدورية في المحطة المزدحمة، والتي تسير قطارات إلى شمال البلاد والدول المجاورة.

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فتح شرطيان النار الإثنين على رجل هددهما بسكين في محطة قطارات كبرى بباريس، ما أدى إلى مقتله، حسبما ذكر مصدر في الشرطة الفرنسية.

وأوضح المصدر أن الرجل كان يحمل سكينا طولها "30 سم" كتب عليها "ACAB" وهو اختزال لعبارة "كل الشرطيين أوغاد".

Ce matin vers 7h, une patrouille de policiers a été menacée par un individu armé d’un couteau dans les transports en commun franciliens. Les policiers ont fait usage de leur arme, écartant ainsi tout danger, pour eux-mêmes et pour les voyageurs. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) February 14, 2022

وفي السياق، قال وزير الداخلية جيرالد دارمانان إنه تم استهداف الشرطيين "حوالي الساعة 07,00" بينما كانا يقومان بدورية في المحطة المزدحمة التي تسير قطارات إلى شمال فرنسا والدول المجاورة، مثل بريطانيا وبلجيكا وألمانيا. وأضاف دارمانان "استخدم الشرطيان سلاحيهما من أجل درء أي خطر عليهما وعلى المسافرين".

ونشر صحافي من محطة فرانس تلفزيون كان موجودا في المحطة عند وقوع الحادث، مقطع فيديو على تويتر يمكن سماع فيه طلقتان ناريتان.

من جانبه، أوضح وزير النقل جان بابتيست جباري على محطة "أر أم سي" أن المهاجم كان "شخصا معروفا للشرطة بتجواله في المحطة". وتابع جباري "أفيد بأنه هاجم (الشرطيين) بسكين، ما دفع الشرطة إلى استخدام سلاحها".

🔴 Un coup de feu entendu ce matin dans la gare du Nord, à Paris. La piste terroriste "a priori" écartée selon Jean-Baptiste Djebbari. #ApollineMatin pic.twitter.com/NfAVUWqsvM — RMC (@RMCinfo) February 14, 2022

فرانس24/ أ ف ب

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