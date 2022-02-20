محادثة هاتفية منتظرة بين ماكرون وبوتين "لتجنب الأسوأ" في الأزمة بين موسكو وكييف

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إيمانويل ماكرون وفلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي بعد قمة بشأن أوكرانيا، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

في محاولة منه "لتجنب الأسوأ" في الأزمة بين موسكو وكييف، أعلن الإليزيه الجمعة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتحدث هاتفياً الأحد مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بعدما أجرى السبت اتصالا مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

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"واجبنا هو تجنب الأسوأ ونعتقد أنه ما زالت لدينا الإمكانية لثني الرئيس بوتين عن المضي قدماً نحو مهاجمة أوكرانيا".، هكذا صرحت الرئاسة الفرنسية معلنة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتحدث هاتفياً الأحد مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في محاولة منه "لتجنب الأسوأ" في الأزمة بين موسكو وكييف.

وشدد الإليزيه على ضرورة "تجربة كل شيء، والقيام بكل شيء حتى لا يحدث الأسوأ"، محذراً من "خطر غزو روسي للأراضي الأوكرانية الخاضعة لسيطرة حكومة" كييف، وليس فقط لتلك الخاضعة لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق أوكرانيا.

"إمكانية لثني الرئيس بوتين عن المضي قدماً نحو الهجوم على أوكرانيا"

وفي أعقاب محادثة جرت بين قادة ورؤساء حكومات أبرز الدول الغربية، قال مستشار للرئيس الفرنسي "نعتقد أنه ما زالت لدينا إمكانية لثني الرئيس بوتين عن المضي قدماً نحو الهجوم على أوكرانيا".

وجمعت المكالمة بالإضافة إلى ماكرون كلاً من الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لايين ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشال ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ والرئيس البولندي أندريه دودا ونظيره الروماني كلاوس يوهانيس.

وشدد الإليزيه على أنه "يجب أن نحاول كل شيء لتجنب مواجهة ستكون مزعزعة لاستقرار أمن القارة الأوروبية ولروسيا وللشركاء الأوروبيين، وستضعنا في وضع جيوستراتيجي آخر إذا غزت روسيا أوكرانيا".

الغربيون لم يرصدوا "أي انسحاب للقوات الروسية"

وشددت الرئاسة الفرنسية على أن الغربيين لم يرصدوا "أي انسحاب للقوات الروسية" المحتشدة على تخوم أوكرانيا، وذلك خلافاً لما أعلنته روسيا في الأيام الأخيرة.

واعتبر الإليزيه أن الزيارة التي سيجريها بوتين السبت لبيلاروسيا، جارة أوكرانيا، حيث تواصل القوات الروسية والبيلاروسية إجراء مناورات مشتركة "هي مؤشر إلى تصعيد وليس إلى تهدئة".

وانضمت باريس إلى واشنطن ولندن بإعلانها أنه "ليس لديها شك" في أن الهجمات الإلكترونية التي استهدفت أوكرانيا هذا الأسبوع "مصدرها روسيا".

فرانس24/ أ ف ب

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