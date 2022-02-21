الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022: الثقافة الغائب الأكبر عن حملات المرشحين

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية المزمع إجراؤها في 10 و24 أبريل/نيسان 2022، يحتدم التنافس بين المرشحين لعرض برامجهم الانتخابية على الفرنسيين فيما تبدو الثقافة من أقل المواضيع تناولا. فرانس24 تستعرض مقترحات المرشحين في المجال الثقافي.

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رغم أن معظم المرشحين للانتخابات الرئاسية الفرنسية التي تجري دورتها الأولى في العاشر من أبريل/نيسان 2022، يؤكدون على أهمية دور الثقافة خصوصا وأن الفرنسيين حُرموا من عروضها خلال أزمة فيروس كورونا الصحية، إلا أن معظمهم ضحوا بها لصالح الاهتمام بمواضيع مثيرة للجدل على غرار الهجرة والقدرة الشرائية وموضوع الطاقة.

موقع الانتخابات الرئاسية الفرنسية على فرانس24 © استديو غرافيك فرانس ميديا موند

تستعرض فرانس24 مقترحات المرشحين لرئاسة فرنسا من اليسار إلى اليمين:

فابيان روسيل

يقترح المرشح الشيوعي إنشاء وزارة كبرى للثقافة والتعليم الشعبي ووسائل الإعلام بالإضافة إلى تنظيم مؤتمرات لا مركزية لدفع النقاش بين "الفاعلين في ميدان الفن والثقافة والتربية الشعبية مع القوى الحية في البلاد". عمليا، ينوي روسيل تخصيص 1 بالمئة من الناتج الداخلي الخام للثقافة. "وسيؤدي هذا الالتزام المالي إلى زيادة بـ30 بالمائة مقارنة بالميزانيات العامة الحالية المخصصة للمجال الثقافي".

وبخصوص مسألة العمال غير المنتظمين في العروض الثقافية، يرغب روسيل في "تعزيز" النظام المخصص لهم من خلال تمكينهم من "وضع خاص يوفر لهم حماية أكبر ويضمن لهم حقوقهم الاجتماعية ورواتبهم". ويعد فابيان روسيل في حال انتخابه رئيسا بأن يتم "وضع الفنانين والمبدعين تحت حماية الجمهورية من هجمات الظلاميين. وستحمي الدولة الفن والإبداع من هيمنة الصناعة الرقمية في أمريكا الشمالية والتي تنهب إنتاجهم وتجعله أكثر نمطية".

🤜 L'accès au bien-manger et à la culture pour tous, plutôt que des milliards pour quelques-uns. En voilà une belle ambition pour notre société.#Roussel #joursheureux pic.twitter.com/oocYjiJ7jB — PCF82 (@PCF_82) February 12, 2022

جان لوك ميلنشون

مثله مثل فابيان روسيل، ينوي جان لوك ميلنشون تخصيص 1 بالمئة من الناتج المحلي الخام للثقافة كل عام. ومن بين الإجراءات الأخرى المقترحة، يرغب زعيم حزب "فرنسا الأبية" في تعزيز فكرة الثقافة للجميع من خلال إعادة إحياء "الفصول المدرسية المخصصة للمشاريع الفنية والثقافية" والحد من التفاوت بين المناطق وتوسيع الدخول المجاني للمتاحف وتحديد ثمن تذاكر الدخول للمواقع الثقافية الخاصة. ولدفع الإنتاج الثقافي، يريد ميلنشون إنشاء نظام لفائدة الفنانين من المؤلفين وتحسين وضع المتعاونين غير المنتظمين كما سيتم إدماج "المهن الثقافية الأخرى غير المنتظمة" في هذا النظام. في الأخير، أكد ميلنشون في حوار مع قناة فرانس2 في 10 شباط/ فبراير على ضرورة ألا تُختزل "قوة فرنسا" على الساحة الدولية في "جيشها" ومناوراتها السياسية" بل يجب أن تعرف "لقدرتها على الإشعاع الثقافي حول العالم".

Le dépôt de #Bure pour les déchets nucléaires n'est pas sûr. Il faut les stocker en surface. Et je propose d'arrêter d'en produire. Il faut par ailleurs reprendre la recherche fondamentale pour la gestion des déchets. #Elysee2022 #Melenchon2022 pic.twitter.com/8PhENADsbC — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) February 10, 2022

آن هيدالغو

تقترح المرشحة الاشتراكية آن هيدالغو في برنامجها الانتخابي إعادة الثقافة إلى "قلب المشروع الجمهوري" لأنها تعتبر "فرنسا في حد ذاتها مشروعا ثقافيا". وللوصول إلى هذا الهدف، ترغب عمدة باريس الحالية في أن تكون كل الفضاءات العامة قادرة على احتضان الفنانين طيلة العام. وفي حال وصولها للرئاسة، تؤكد هيدالغو أنها ستطلب من المؤسسات الفرنسية المستفيدة من المال العام تخصيص 10 بالمائة من برامجها للإنتاجات الثقافية الجديدة مهما كان نوعها. كما تعتزم إشراك 10 آلاف فنان في الأنشطة المدرسية بحلول 2023. وتطالب هيدالغو أيضا بمنح مالية عادلة للمؤلفين والكتاب والمنتجين والعارضين الذين تضرروا من "العولمة والثورة الرقمية".

Dans son programme, ⁦⁦@Anne_Hidalgo⁩ propose de développer les médiathèques publiques destinées aux arts plastiques #artotheques #CulturePourTous https://t.co/3LAV5yyUXV — Tugdual Gauter (@tug_g) February 10, 2022

يانيك جادو

في برنامجه الذي أطلق عليه اسم "الجمهورية الإيكولوجية"، يعتزم مرشح حزب الخضر يانيك جادو إنجاز مخطط بكلفة مليار يورو لدعم القطاع الثقافي بينها جزء مخصص للإنتاج بما نسبته 25 بالمئة. وينوي جادو من خلال ذلك توفير ظروف إنتاج وإبداع محترمة للفنانين والعاملين في الثقافة توفر لهم دخلا. كما يرغب أيضا في توفير إمكانات مالية لهم مع ضرورة عملهم على المساعدة في التحول البيئي للقطاع.

Nous avons un candidat antisémite, raciste. Je ne veux pas que la campagne se fasse sur ces idées nauséabondes !



La devise de la France c’est liberté, égalité, fraternité, pas racisme, antisémitisme, révisionnisme ! #Jadot2022 #FaceaBFM pic.twitter.com/4umWse0CGK — Yannick Jadot (@yjadot) February 15, 2022

فاليري بيكريس

تقدم مرشحة حزب "الجمهوريون" اليميني فاليري بيكريس عدة مقترحات في المجال الثقافي. حيث ترغب أولا في تخصيص "يوم وطني لأبطال فرنسا" بهدف الاحتفاء بالشخصيات الكبرى للأمة في المدارس ومن بينهم جان دارك وشارل ديغول وباستور وموليير. كما تريد أيضا أن يكون لكل مدرسة مشروع ثقافي وتعتزم تنظيم توأمة بين المؤسسات الثقافية ومعاهد الموسيقى والفنانين وكل مدرسة أو معهد ثانوي بما سيسمح لكل طفل بالحصول على نشاط ثقافي.

وترغب بيكريس كذلك في أن تتمتع كل الهياكل الثقافية بدعم من المال العام بما يدفع نحو أنشطة تربية فنية وثقافية وسط الشباب. وتطمح رئيسة منطقة "إيل دو فرانس" الحالية إلى تشجيع إنتاج الأعمال الجديدة من خلال "إلزام" كل مؤسسة ثقافية في باريس بتخصيص جزء هام من ميزانيتها لعرض الأعمال التي تنتجها في كافة أنحاء فرنسا. وترغب أيضا بتخفيض معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 5.5 بالمئة على كل المنتجات الثقافية لخفض ثمن الأقراص والموسيقى المسجلة وتسهيل الدخول إلى المتاحف ومواقع التراث.

نيكولا ديبون-إينيان

بتقديمه 42 إجراء بينها نحو عشرة مخصصة للمحافظة على التراث وتثمينه، يخصص مرشح حزب "انهضي فرنسا" نيكولا ديبون-إينيان جزءا هاما من برنامجه للثقافة. وعلى غرار منافسيه من مرشحي اليسار، يريد إينيان تخصيص 1 بالمئة من ميزانية الدولة للثقافة وإنشاء وزارة كبرى لها تتولى إدارة التراث والسياحة والعروض الحية والآداب والسينما والاتصال. كما يريد إينيان تعزيز السياسة التربوية الثقافية والفنية من خلال زيادة "تدخل الفنانين في النظام التعليمي". كما يطمح إينيان إلى زيادة نسبة عرض الأفلام الفرنسية أمام نظيرتها الأجنبية.

مارين لوبان

من بين 22 مقترحا في برنامج مارين لوبان الانتخابي، لا يوجد أي مقترح يتعلق فعليا بالثقافة. واكتفت زعيمة "التجمع الوطني" بالحديث عن الإعلام السمعي البصري. وترغب لوبان في خصخصة الإعلام السمعي البصري العام باستثناء القنوات الموجودة ما وراء البحار وقناة أرتي والمعهد الوطني للإعلام السمعي البصري. كما تريد مرشحة اليمين المتطرف إلغاء ضريبة القيمة المضافة على الإعلام السمعي البصري.

📹 Parmi les merveilles de notre culture, la langue française occupe une place unique dans le destin de la France. #VillersCotterêts pic.twitter.com/JUv8XCqkZb — Marine Le Pen (@MLP_officiel) February 15, 2022

إيريك زمور

لم يتحدث إيريك زمور البتة عن الثقافة في برنامجه الانتخابي. ومثل منافسته مارين لوبان، تحدث مرشح اليمين المتطرف في تصريحاته عن الإعلام السمعي البصري العام فقط. وفي حال انتخابه، لن يُبقي زمور في الإعلام العام سوى المؤسسات ذات التوجه الدولي وقناة فرانس5 وإذاعتي فرنسا الثقافية وفرانس إنفو.

La privatisation du service public de l'audiovisuel est nécessaire, car il ne remplit plus son rôle. Le service public est devenu une machine de propagande qui crache en permanence sur la France avec les impôts des Français.#FaceABaba pic.twitter.com/xreiko05Lw — Eric Zemmour (@ZemmourEric) December 17, 2021

اقتباس عمر التيس عن نص أود مازوي بالفرنسية

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