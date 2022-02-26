الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحذر من أن الحرب في أوكرانيا "ستطول"

الحرب في أوكرانيا

ماكرون لدى افتتاحه معرض الزراعة السنوةي في باريس. 26 فبراير/شباط 2022.

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت لدى افتتاحه المعرض الدولي للزراعة في باريس الذي يستمر لغاية 6 مارس/آذار، من أن الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا "ستطول". ويخشى المتخصصون في مجال الأغذية من إجراءات انتقامية روسية من شأنها أن تشل التجارة ردا على العقوبات الغربية.

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حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت، لدى افتتاح المعرض الدولي للزراعة في باريس، من أن الحرب في أوكرانيا "ستطول".

وقال: "عادت الحرب إلى أوروبا (...) من المؤكد أنه ستكون هناك عواقب على صادراتنا في القطاعات الرئيسية"، مثل النبيذ والحبوب والعلف موضحا "نحن بصدد وضع خطة صمود".

وتحدث ماكرون لمدة عشرين دقيقة أمام قادة المنظمات المهنية.

ويخشى المتخصصون في مجال الأغذية من إجراءات انتقامية روسية من شأنها أن تشل التجارة ردا على العقوبات الغربية.

فرنسا هي تاسع أكبر مورد للمنتجات الغذائية الزراعية لروسيا بقيمة 780 مليون يورو سنويا بحسب جمعية الصناعات الزراعية الفرنسية "أنيا".

وهناك العديد من الشركات الفرنسية الكبيرة في أوكرانيا تعمل خصوصا في قطاع الألبان والحبوب والبذور.

فرانس24/ أ ف ب

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