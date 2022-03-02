الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقول إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "تنكر لالتزاماته واختار الحرب"

الحرب في أوكرانيا

إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، في 2 مارس/آذار 2022.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأربعاء في خطاب للأمة مخصص للحرب في أوكرانيا إنه قام بكل شيء من أجل تفادي الحرب الروسية ضد أوكرانيا لكن "فلاديمير بوتين تنكر لالتزاماته واختار الحرب". وشدد على أن بلاده وأوروبا ليستا في حرب ضد موسكو.

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أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء في خطاب للأمة بشجاعة الأوكرانيين في مواجهة حرب قال إنها من صنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحده. وأكد أنه قام بكل شيء من أجل تفادي الحرب الروسية ضد أوكرانيا لكن "فلاديمير بوتين تنكر لالتزاماته واختار الحرب".

وشدد على أن بلاده وأوروبا ليستا في حرب ضد موسكو، إذ قال: "إننا اليوم الى جانب جميع الروس الذي يرفضون أن تشن حرب جائرة باسمهم ويتحلون بروح المسؤولية وشجاعة الدفاع عن السلام".

وأضاف: "نعلم جميعا ما يربطنا بهذا الشعب الأوروبي العظيم، بالشعب الروسي الذي بذل تضحيات كبيرة خلال الحرب العالمية الثانية لانقاذ أوروبا من الجحيم".

وقال أيضا: "اخترت أن أبقى على اتصال، قدر ما أستطيع وقدر ما هو ضروري، مع الرئيس بوتين للسعي من دون هوادة إلى إقناعه بالتخلي عن السلاح" و"لتجنب انتشار واتساع النزاع قدر ما يمكننا".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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