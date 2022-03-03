فرنسا: إلغاء شهادة التطعيم وارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة باستثناء وسائل النقل اعتبارا من 14 مارس

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس الخميس إلغاء العمل بشهادة التطعيم وارتداء الكمامات داخل الأماكن المغلقة باستثناء وسائل النقل اعتبارا من 14 مارس/آذار الجاري. إلا أنه سيبقى إلزاميا إظهار الشهادة الصحية في المؤسسات الطبية، مثل المستشفيات ودور رعاية المسنين. وكانت الحكومة الفرنسية قررت في بداية شباط/ فبراير رفع عدد من القيود الاحترازية المتعلقة بتفشي وباء فيروس كورونا.

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أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس الخميس إلغاء العمل بشهادة التطعيم وارتداء الكمامات داخل الأماكن المغلقة باستثناء وسائل النقل اعتبارا من 14 مارس/آذار الجاري.

وتبقى الشهادة الصحية إجبارية في المؤسسات الصحية على غرار المستشفيات ودور رعاية المسنين كما يبقى التطعيم إلزاميا بالنسبة للعاملين في القطاع الصحي، حسب تأكيد كاستكس.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي في نشرة الواحدة زوالا على تلفزيون "تي أف آن": "توفرت الشروط لمرحلة جديدة من تخفيف الإجراءات. أعلن أنه بداية من 14 مارس/ آذار، سنعلق العمل بشهادة التطعيم في جميع الأماكن التي كانت تطلب فيها".

أما بالنسب لـ"الإجراء الثاني، وفي نفس التاريخ، ستكون نهاية ارتداء الكمامات في جميع الأماكن التي يفرض فيها، يعني في الأماكن المغلقة باستثناء وسائل النقل العام، والشهادة الصحية ستبقى إلزامية في دور المتقاعدين والمؤسسات التي تستقبل الأشخاص في حالة إعاقة"، كما ستظل شهادة التطعيم مفروضة على العاملين في القطاع الصحي.

وكان وزير الصحة أوليفييه فيران أوضح قبل عشرة أيام المعايير التي تسمح برفع هذه القيود التي فرضتها السلطات للتعامل مع وباء كوفيد-19، وأودى بحياة أكثر من 135 ألف شخص في فرنسا منذ ظهوره في الربيع عام 2020.

فرانس24

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