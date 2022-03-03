الحرب في أوكرانيا: ماكرون يعتبر أن "الأسوأ لم يأت بعد" عقب اتصاله مع بوتين

الحرب في أوكرانيا

مؤتمر صحافي بين ماكرون بوتين قبيل اندلاع الحرب في أوكرانيا

قال الإليزيه إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتبر الخميس أن "الأسوأ لم يأت بعد" في أوكرانيا ، وذلك بعد محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. من جانبه، لفت بوتين إلى أن أهداف العملية الروسية في أوكرانيا المتمثلة في نزع أسلحتها ووضعها المحايد ستتحقق على أي حال. إلى ذلك، نقل مسؤول فرنسي أن ماكرون توجه لبوتين قائلا: "أنت تكذب على نفسك. ذلك سيكلف بلدك غاليا وسينتهي الأمر ببلادك بعزلة وضعف وتحت طائلة العقوبات لفترة طويلة جدا".

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أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس إلى أن "الأسوأ لم يأت بعد" في أوكرانيا، وذلك بعد محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بناء على طلب الأخير واستمرت ساعة ونصف ساعة، وفق ما أعلن الإليزيه.

من جانبه، لفت بوتين إلى أن أهداف العملية الروسية في أوكرانيا المتمثلة في نزع أسلحتها ووضعها المحايد ستتحقق على أي حال، على ما أعلن الكرملين.

وأضاف بوتين أن أي محاولات من جانب كييف لتأجيل المفاوضات ستدفع موسكو لإضافة المزيد من البنود إلى قائمة مطالبها.

إلى ذلك، وأوضح مستشار للرئيس الفرنسي أن ما قاله بوتين خلال الاتصال لم يتضمن "أي شيء يمكن أن يطمئننا". وأضاف أن بوتين أكد "روايته" بأنه يسعى إلى "القضاء على نفوذ النازيين في أوكرانيا".

وأفاد المسؤول الفرنسي أن ماكرون أبلغ نظيره الروسي أنه ارتكب "خطأ فادحا" في حق أوكرانيا وأنه يخدع نفسه بشأن الحكومة في كييف وأن الحرب ستكلف روسيا غاليا على المدى الطويل.

وأوضح أن ماكرون قال لبوتين: "أنت تكذب على نفسك.. ذلك سيكلف بلدك غاليا وسينتهي الأمر ببلادك بعزلة وضعف وتحت طائلة العقوبات لفترة طويلة جدا".

فرانس24/أ ف ب/رويترز

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