الانتخابات الرئاسية الفرنسية: منازل وأراض وحسابات بنكية...ممتلكات المرشحين للسباق باليورو

الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022

© أ ف ب

قامت "السلطات العليا لشفافية الحياة العامة" في فرنسا الثلاثاء 8 مارس/آذار بنشر التصاريح بالممتلكات لمرشحي الانتخابات الرئاسية، المقرر تنظيمها في دورتين بتاريخ 10 و24 أبريل/نيسان. وعبر هذه العملية، يتعرف الفرنسيون على المستوى المادي لكل مرشح، ويطلعون على مدى تطور ممتلكاته في نهاية الولاية في حال انتخابه رئيسا. والهدف من العملية حماية المال العام، ومحاربة أي محاولة للاغتناء أثناء تحمل مسؤولية رئاسة البلاد، وتكريس مبدأ الرقابة في الحكم.

إعلان اقرأ المزيد

لا يمكن الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية إلا باستيفاء جملة من الشروط، يأتي ضمنها تقديم إقرارات الذمة المالية والتصريح بالممتلكات أمام المجلس الدستوري، قبل أن تقوم "السلطة العليا لمراقبة الشفافية في الحياة العامة" بنشر هذه المعلومات حتى تكون في متناول الجميع.

ونشرت هذه الهيئة الثلاثاء 8 مارس/آذار تصاريح المرشحين الاثني عشر للانتخابات الرئاسية بممتلكاتهم. وكشفت أن مرشحة "الجمهوريون" اليميني فاليري بيكريس تملك 9.7 مليون يورو، فيما لا تتعدى مدخرات مرشح "الحزب الجديد لمناهضة الرأسمالية" فيليب بوتو 122 ألف يورو، أما الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون الذي ترشح لولاية جديدة، فعددت ممتلكاته بنصف مليون يورو.

وكان المجلس الدستوري الفرنسي أعلن موافقته على 12 ترشيحا للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، استطاعوا كلهم جمع الـ500 توقيع المطلوبة، للمشاركة في الاقتراع الرئاسي.

وفيما يلي جرد كامل لممتلكات المرشحين لهذا السباق الرئاسي الذي سينظم في دورتين بتاريخ 10 و24 أبريل/ نيسان، وفق ما أعلنته "السلطات العليا لشفافية الحياة العامة".

فاليري بيكريس: 9.7 مليون يورو

تمتلك مرشحة حزب "الجمهوريون" اليميني ورئيسة منطقة "إيل دو فرانس" ثلاثة منازل وأراض، تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 4.1 مليون يورو، بما في ذلك منزل في منطقة "إيفلين" بضاحية باريس وآخر في "لوار أتلانتيك" غرب البلاد.

وفي التفاصيل، تفيد معلومات "السلطة العليا لمراقبة شفافية الحياة العامة"، أن بيكريس تملك ما يقرب من 6.5 مليون يورو في التأمين على الحياة، و"خطة مدخرات التقاعد"، وأسهما، وحسابات جارية، وحسابات توفير مصرفية مختلفة، وبحوزتها أيضا أعمال فنية قيمتها 60 ألف يورو. وهي مدينة في الوقت نفسه بحوالي مليون يورو، موزعة بين قرض عقاري (811،049 يورو) ومبلغ مستحق لخزانة الدولة قدره 173.749 يورو.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مقربين من المرشحة أن هذا المبلغ الأخير الذي "أعلن عنه بشكل متأخر في أواخر 2021" تم تأديته في فبراير/شباط. وهو مرتبط "بتأخر المصالح الضريبية في احتساب التعديل" بين الضرائب المستحقة لعام 2020 والاقتطاعات الضريبية من المصدر.

إريك زمور: 4.2 مليون يورو

مرشح حزب "الاسترداد" يمتلك أو يشارك في امتلاك خمس شقق في باريس، تتراوح مساحتها بين 27 و165 مترا مربعا، وتقدر قيمتها ما بين 176.400 إلى 1.8 مليون يورو. وفي ذمته نحو 633 ألف يورو من أربعة قروض عقارية.

كما أنه يمتلك 90٪ من رأس مال شركة النشر "روبيمبري" Rubempré بقيمة 1.5 مليون يورو. ويستمد الصحافي السابق في صحيفة "لوفيغارو" اليمينية معظم دخله من عمله كمسير أو كاتب.

نيكولا ديبون-إينيان: 2 مليون يورو

يملك نيكولا ديبون-إينيان مرشح "انهضي فرنسا" عدة عقارات بينها شقة بمساحة 105 متر مربع في باريس بقيمة 1.4 مليون يورو. يستخلص معظم دخله من عمله السياسي كمنتخب.

جان لوك ميلنشون: 1.4 مليون يورو

تتكون ممتلكات مرشح حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلنشون بشكل أساسي من شقة في باريس بقيمة 1.2 مليون يورو، ومنزل في "لواري" Loiret وسط البلاد بـ170.000 يورو ، بالإضافة إلى 95.000 يورو في حسابات بنكية مختلفة. ويتعين عليه سداد 100.000 يورو في ذمته كقرض عقاري.

مارين لوبان: 1.2 مليون يورو

أعلنت مرشحة حزب "التجمع الوطني" مارين لوبان امتلاك عقارات تمثل ما مجموعه 1.29 مليون يورو. وهي كالآتي: منزل بمساحة 633 مترا مربعا في منطقة "هو دي سين" Hauts-de-Seine، تمتلك فيه 12.5 ٪ بقيمة 616.800 يورو، منزل آخر بمساحة 120 مترا مربعا في موربيهان غرب فرنسا، تملك منه 28.5 ٪ ، أي 111.883 يورو، وأخيرا منزل في إيفلين ضواحي باريس تمتلك 25٪ منه أي ما قدره 56.5801 يورو.

حصلت على ثلاثة قروض، أحدها كان لتمويل حملتها الرئاسية من البنك المجري "إم ك بي" MKB قيمته 10691775 يورو.

للمزيد: هجرة... علاقات تاريخية... مصالح مشتركة... الانتخابات الرئاسية الفرنسية بعيون مغاربية

جان لاسال: 630 ألف يورو

يملك رئيس حزب "لنقاوم" جان لاسال أرضا في منطقة "بيرينيه أتلانتيك" بالجنوب الغربي قيمتها 120 ألف يورو وثلاثة منازل وشقة تقدر بـ680 ألف يورو.

آن هيدالغو: 575.000 يورو

عمدة باريس ومرشحة الحزب الاشتراكي آن هيدالغو تملك مع زوجها منزلا في باريس تبلغ مساحته 118 مترا مربعا، وتقدر قيمته بنحو 1.4 مليون يورو، 400 ألف يورو منها لاتزال في ذمتها. وتمتلك آن هيدالغو أيضا حوالي 100.000 يورو في حسابات بنكية مختلفة.

إيمانويل ماكرون: 550 ألف يورو

على غرار 2017، صرح الرئيس إيمانويل ماكرون الذي ترشح لولاية ثانية، بأن ممتلكاته تتكون أساسا من حسابات مصرفية وموارد مالية: "حساب تنمية مستدامة" بملبغ 120 ألف يورو وحساب ادخار "أ" بقيمة 22 ألف يورو، تأمين على الحياة بقيمة 113000 يورو. وفي ذمته حوالي 122500 يورو من قرض يعود لعام 2011.

سبق لماكرون أن قدم في نهاية 2021، تصريحا بالممتلكات المفروض في نهاية فترة الولاية، ولم تر فيه "السلطات العليا لشفافية الحياة العام" ما يدعو لاعتباره "غير عادي" مقارنة مع تصريحاته في 2017. حصل على 900 ألف يورو من صافي الدخل الخاضع للضريبة بين بداية ولايته في الإليزيه و31 ديسمبر/ كانون الثاني 2021.

يانيك جادو: 412.000 يورو

يتكون الجزء الأكبر من ممتلكات مرشح حزب البيئة والخضر يانيك جادو من عقد تأمين على الحياة بقيمة 67.000 يورو، و90 ألف يورو موزعة على خمسة حسابات مصرفية، ودراجة كهربائية بقيمة 4000 يورو. مقعده كبرلماني أوروبي يوفر له دخلا إجماليا، غير معفي من الضريبة، يبلغ 108.900 يورو سنويا.

فابيان روسيل: 220 ألف يورو

مرشح الحزب الشيوعي فابيان روسيل يملك منزلين في شمال فرنسا، أحدهما بمساحة 100 متر مربع بقيمة 180 ألف يورو، والآخر يملك فيه 60٪ بـ120 ألف يورو. حصل على قرض عقاري (لا يزال يتعين عليه سداد 92.770 يورو منه) وسلف بنسبة فائدة تعادل الصفر (بقي منه 6.130 يورو).

ناتالي آرتو: 219 ألف يورو

تشترك مرشحة حزب "النضال العمالي" ناتالي آرتو في ملكية شقة مساحتها 48 مترا مربعا في بانتان (سين سان دوني) بضواحي باريس، تقدر حصتها فيها بـ 177600 يورو. وتدخر أقل من 40.000 يورو.

مرشح "الحزب الجديد لمناهضة الرأسمالية" فيليب بوتو عاطل عن العمل في الوقت الحالي منذ تسريحه من مصنع "فورد" في بلانكفورت (جيروند) قرب مدينة بوردو في سبتمبر/ أيلول 2021. ويتلقى تعويضات بصفته مستشارا منتخبا في بوردو. ليس لديه أملاك عقارية، فيما يملك حوالي 100.000 يورو موزعة على أربعة حسابات مصرفية.

بوعلام غبشي/ أف ب/رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك