السلطات الفرنسية تعلن عزمها استقبال 2500 أوكراني لجأوا إلى مولدافيا

أكدت السلطات الفرنسية أنها تستقبل 2500 أوكراني لجأوا إلى مولدافيا، ضمن إطار عملية تُنسّقها المفوضية الأوروبية داخل "البلدان المتطوعة". ووصل نحو 10 آلاف لاجئ أوكراني إلى فرنسا منذ بدء الحرب في أوكرانيا، حسب وزارة الداخلية.

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أعربت فرنسا عن عزمها استقبال 2500 أوكراني لجأوا إلى مولدافيا، وذلك في إطار عملية تُنسّقها المفوضية الأوروبية داخل "البلدان المتطوعة".

وأشار وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان على تويتر إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون هو من قرر استقبال هؤلاء اللاجئين. وأوضحت الوزارة أن "هذه أول عملية كبيرة من هذا النوع".

وأفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه بتاريخ 10 آذار/مارس، كان هناك 105 آلاف أوكراني في مولدافيا، الدولة الفقيرة البالغ عدد سكانها 2,6 مليون نسمة.

وهرب أكثر من 2.5 مليون شخص من أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي في 24 شباط/فبراير، وفق الأمم المتحدة. ووصل نحو 10 آلاف لاجئ أوكراني إلى فرنسا منذ بدء الحرب الروسية، حسب وزارة الداخلية.

فرانس24/أ ف ب

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