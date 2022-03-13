الحكومة الفرنسية تضخ مساعدات بملياري يورو لتخفيف آثار ارتفاع أسعار المحروقات

قررت السلطات الفرنسية ضخ مساعدات بقيمة ملياري يورو لدعم أسعار الوقود من خلال خفض فاتورة تعبئة خزانات السيارات في محطات التزود. ومع تجاوز سعر ليتر البنزين الآن 2 يورو لليتر، تتعرض الحكومة الفرنسية لضغوط لتقليل تأثير ذلك على المواطنين وأيضا لخفض الضرائب المفروضة على الوقود قبل الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل.

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في خضم ارتفاع هائل لأسعار المحروقات على خلفية الحرب في أوكرانيا، أعلنت الحكومة الفرنسية حزمة مساعدات بقيمة ملياري يورو لدعم المستهلكين الذين يعانون من ارتفاع أسعار الوقود، إذ سيتم خفض فاتورة تعبئة خزانات السيارات في محطات الوقود.

وفي وقت متأخر السبت، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس خفض أسعار البنزين والديزل بنحو 15 سنتيما لليتر الواحد.

وسيتم تطبيق هذا الخفض عندما يدفع السائقون لتعبئة خزاناتهم في المحطات، ثم تقوم الدولة لاحقا بتعويض أصحاب المحطات فرق السعر.

وقال كاستكس "هذا يعني أنه في كل مرة تشتري فيها وقودا بمبلغ 60 يورو، فإنك توفر نحو تسعة يوروهات".

ضغوطات

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلنت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون سقفا لأسعار الغاز والكهرباء حتى نهاية عام 2022، وقدمت مساعدات للأسر الفقيرة لتمكينها من تسديد فواتير الطاقة المحلية. و وفقا للإحصاءات الرسمية ، تملك ثماني أسر من كل عشر سيارة في فرنسا.

ومع تجاوز سعر ليتر البنزين الآن 2 يورو لليتر، تتعرض الحكومة الفرنسية لضغوط لتقليل تأثير ذلك على المواطنين وأيضا لخفض الضرائب المفروضة على الوقود قبل الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل.

وترتبط تكاليف البنزين والديزل الأساسية بأسواق النفط العالمية التي ارتفعت بنحو 30 بالمئة منذ بداية العام بسبب ازدياد الطلب العالمي وغزو روسيا لأوكرانيا.

فرانس24/ أ ف ب

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