فيروس كورونا: فرنسا تتيح الجرعة الرابعة لمن تجاوزوا الثمانين وتستبعد "تغيير" استراتيجيتها الحالية

فتحت السلطات الفرنسية باب تلقي جرعة لقاح رابعة ضد فيروس كورونا "لمن تجاوزوا الثمانين من العمر وتلقوا جرعتهم المنشطة قبل أكثر من ثلاثة أشهر"، وفق رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس. إلى ذلك، استبعد رئيس الوزراء "تغيير الاستراتيجية" في وقت ينتظر رفع معظم القيود الاثنين على غرار شهادة التلقيح، على الرغم من إقراره بأن هناك حاليا "زيادة في الإصابات".

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أشار رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس في مقابلة نشرتها صحيفة لو باريزيان السبت إلى فتح باب تلقي جرعة لقاح رابعة ضد فيروس كورونا "لمن تجاوزوا الثمانين من العمر وتلقوا جرعتهم المنشطة قبل أكثر من ثلاثة أشهر".

وشدد كاستكس على أنه يوصي "الضعفاء بسبب تقدمهم في السن أو إصابتهم بأمراض بالاستمرار في وضع الكمامة في الأماكن المغلقة وفي التجمعات الكبيرة".

إلى ذلك، استبعد رئيس الوزراء "تغيير الإستراتيجية" في وقت ينتظر رفع معظم القيود الاثنين على غرار شهادة التلقيح، بالرغم من إقراره بأن هناك حاليا "زيادة في الإصابات".

وتابع: "أعلمنا المجلس العلمي أن المتحورة الفرعية بي-إيه-2 هي أبرز سبب" للطفرة الوبائية.

وأوضح "أنها أكثر قابلية للانتقال من أوميكرون الأصلي، لكنها لا تبدو أكثر خطورة"، لافتا إلى أن "الضغط في المستشفيات، الذي يظل معيارنا، يستمر في الانخفاض".

وأضاف: "سنفتح الآن باب الجرعة الرابعة لمن تجاوزوا الثمانين وتلقوا جرعتهم المنشطة قبل أكثر من ثلاثة أشهر ويواجهون فقدانا تدريجيا للمناعة".

ولن يكون وضع الكمامة إلزاميا اعتبارا من الاثنين، باستثناء من يستخدمون وسائل النقل ويقصدون المؤسسات الصحية. ويطال تخفيف القيود خصوصا المدارس والمتاجر والشركات التي سيكون لها خيار فرض الكمامة على موظفيها. أما دور السينما والمطاعم والمتاحف فلم تعد خاضعة لهذا الالتزام منذ نهاية شباط/فبراير.

فرانس24/ أ ف ب

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