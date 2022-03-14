فرنسا: دارمانان يدعو لعودة الهدوء في كورسيكا بعد أعمال عنف إثر تعرض الناشط إيفان كولونا لاعتداء بالسجن

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مصادمات دامية واشتباكات في جزيرة كورسيكا الفرنسية مع قوات الأمن في مظاهرات داعمة للناشط إيفان كولونا المطالب بانفصال الجزيرة عن فرنسا. 13 آذار/مارس 2022

أعلن جيرالد دارمانان، وزير الداخلية الفرنسي، الإثنين في بيان أنه سيتوجه إلى جزيرة كورسيكا الفرنسية الواقعة في البحر المتوسط يومي الأربعاء والخميس لبدء محادثات مع "جميع المسؤولين المنتخبين والقوى الناشطة في الجزيرة". ودان دارمانان "بشدة" أعمال العنف التي اندلعت في الأيام الأخيرة في الجزيرة بعد الهجوم على إيفان كولونا، أحد النشطاء المطالبين بالاستقلال في السجن. وشدد الوزير على أن عودة الهدوء ضرورية لبدء الحوار المرتقب مع المسؤولين في الجزيرة.

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دان وزير الداخلية الفرنسي الإثنين "بشدة" أعمال العنف التي اندلعت في الأيام الأخيرة في جزيرة كورسيكا الفرنسية الواقعة في البحر المتوسط، ودعا إلى "عودة الهدوء بدون تأخير"، وذلك بعد الهجوم على إيفان كولونا، أحد النشطاء المطالبين بالاستقلال في السجن.

وأعلن جيرالد دارمانان في بيان أنه سيتوجه إلى كورسيكا يومي الأربعاء والخميس لبدء محادثات مع "جميع المسؤولين المنتخبين والقوى الناشطة في الجزيرة"، لكنه أكد أن عودة الهدوء ضرورية لبدء الحوار.

اندلعت عدة مظاهرات وأعمال عنف في الجزيرة، منذ الاعتداء في 2 آذار/مارس على الناشط المؤيد للاستقلال إيفان كولونا، المدان لمشاركته في اغتيال المسؤول الإقليمي في كورسيكا كلود إيرينياك عام 1998. ودخل كولونا المحكوم بالسجن المؤبد، في غيبوبة منذ تعرضه للاعتداء على يد سجين آخر مدان بـ"الإرهاب".

وتحولت مظاهرة الأحد في باستيا المؤيدة لإيفان كولونا إلى "شغب"، وفق المدعي العام في المدينة الواقعة في شمال كورسيكا، وبلغت الحصيلة 67 جريحاً بينهم 44 من أفراد الشرطة.

وتفاقم الغضب ظهر الأحد لدى وصول موكب إلى المحافظة حيث تمثّل الإدارة فيها الدولة الفرنسية، وسط اشتباكات بين الشرطة ومئات من المتظاهرين المقنعين بحسب السلطات.

وتخلل المظاهرة شعارات مثل "الدولة الفرنسية القاتلة"، أو "حرية حرية"، ورفعت العديد من أعلام كورسيكا.

وقالت إدارة المحافظة إن "عنفا شديدا" تخلل المظاهرات، مؤكدة أن "مثيري الشغب" أطلقوا النار "عدة مرات" على أفراد الشرطة. ودل على أجواء التوتر العثور على مخزون من حوالي 300 زجاجة مولوتوف قبل بدء التظاهرة مباشرة.

وأكد دارمانان أن الحكومة "استمعت إلى طلبات المسؤولين المنتخبين في كورسيكا بشأن المستقبل المؤسسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي" للجزيرة. وأضاف وزير الداخلية أن المناقشات "غير المسبوقة" ستهدف إلى "إيجاد الظروف لتطور كورسيكا ضمن الجمهورية، على النحو المنصوص عليه في الدستور".

فرانس24/ أ ف ب

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