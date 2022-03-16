فرنسا: وزير الداخلية يؤكد استعداد الحكومة "للوصول إلى حد منح حكم ذاتي" لكورسيكا

© أ ف ب

في خضم التوتر الأمني الذي تشهده الجزيرة منذ أسبوعين، صرح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان مساء الثلاثاء أن بلاده مستعدة "للوصول إلى حد منح حكم ذاتي" لكورسيكا. لكنه شدد على أن الشرط المسبق لأي مفاوضات بين المسؤولين المنتخبين في كورسيكا والحكومة، هو عودة الهدوء.

إعلان اقرأ المزيد

عشية زيارته للجزيرة المتوسطية إثر توتر مستمر منذ أسبوعين، أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان مساء الثلاثاء أن بلاده مستعدة "للوصول إلى حد منح حكم ذاتي" لكورسيكا.

وتشهد الجزيرة الفرنسية تجمعات وأعمال عنف منذ الاعتداء في الثاني من آذار/مارس داخل السجن على الناشط المنادي بالاستقلال إيفان كولونا المحكوم عليه بالحبس مدى الحياة بعد إدانته بتهمة قتل مسؤول الإدارة المحلية كلود إرينياك في العام 1998. وقد دخل كولونا في غيبوبة.

لكن الوزير الفرنسي شدد في مقابلة مع صحيفة "كوس-مارتان التي نشرت مقتطفات منها عبر موقعها الإلكتروني، على أن الشرط المسبق لأي مفاوضات بين المسؤولين المنتخبين في كورسيكا والحكومة، هو عودة الهدوء.

وأوضح "لا يمكن حصول حوار صريح في نظام ديمقراطي تحت ضغط المقذوفات والانتشار المهيمن للقوى الأمنية.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك