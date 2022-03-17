الانتخابات الفرنسية 2022: ماكرون يكشف عن برنامجه كمرشح لولاية ثانية ويعد بإصلاحات اقتصادية

الانتخابات الفرنسية 2022

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في خطاب تمهيدي مدته ساعة، كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس عن برنامجه الانتخابي ونحو 30 من أبرز إجراءاته. وقال ماكرون إنه يرى أن العالم الآن عند "مفترق طرق" وإن فرنسا بوسعها أن تصنع فارقا، وتعهد بأن يقود دفة بلاده ليعبر بها مما سماه بزمن أزمات جديد إذا فاز بولاية رئاسية ثانية.

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خلال حملة صعبة تطغى عليها الحرب في أوكرانيا، كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات الرئاسية في نيسان/أبريل، الخميس عن برنامجه بهدف فرض مواضيعه على منافسيه في السباق إلى قصر الإليزيه.

وتعهد ماكرون بأن يقود دفة بلاده ليعبر بها مما سماه بزمن أزمات جديد إذا فاز بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المقبلة. وأضاف أنه يرى أن العالم الآن عند "مفترق طرق" يمكن لفرنسا فيه أن تصنع فارقا.

في هذه الحملة الانتخابية التي واجهت أولا أزمة كوفيد ثم الغزو الروسي لأوكرانيا، يعطي إيمانويل ماكرون الأولوية لجهوده الدبلوماسية. لدرجة أن معسكره "سيخوض حملة تقريبا بلا مرشح" فيما تتهمه المعارضة بالتهرب من النقاش.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي "نحن عند مفترق طرق حيث يمكننا إحداث فرق حقيقي"، مسلطا الضوء على الحرب الدائرة عند تخوم الاتحاد الأوروبي والتحدي العالمي لمواجهة تغير المناخ.

وقال إن جعل فرنسا دولة أكثر اعتمادا على نفسها ولديها اكتفاء ذاتي سيكون هدفا رئيسا، مع بداية رسم ملامح برنامجه، بمقترحات تنوعت بين ضخ "استثمارات ضخمة" لتحقيق الاستقلال الصناعي والزراعي لفرنسا والمضي قدما في بناء المزيد من المفاعلات النووية وتعزيز قوة الجيش.

وأشار ماكرون إلى إنه يريد بناء ما وصفه "بميتافيرس أوروبي" لمنافسة كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية، ولجعل القارة الأوروبية أكثر استقلالا في هذا المجال أيضا.

حملة بلا مرشح

منذ أن أعلن ترشيحه في مطلع آذار/مارس، لم يعقد الرئيس سوى تجمع عام واحد مع فرنسيين، في 7 آذار/مارس فيما يكثف خصومه التجمعات الانتخابية.

اعتبارا من الساعة 15,00 (14,00 ت غ) يبدأ ماكرون الذي يتقدم على المرشحين الآخرين في كل استطلاعات الرأي مع 30% من نوايا التصويت، اخر مرحلة نحو الجولة الأولى المرتقبة خلال ثلاثة أسابيع، وذلك خلال مؤتمر صحافي في ضواحي باريس.

وفي خطاب تمهيدي مدته ساعة، عرض ماكرون حوالى 30 من أبرز إجراءاته قبل أن يرد على أسئلة 320 صحفيا معتمدين، بينهم عشرات من وسائل إعلام أجنبية.

ماكرون يكشف عن برنامجه السياسي 01:43

ماكرون الذي يقدره أنصاره كثيرا، لايحظى بشعبية لدى قسم كبير من الشعب الفرنسي. ويوصف عادة من طرفهم بانه "رئيس الأثرياء" والنخب المدنية، وقد بدأ ولايته بإجراءات لاقت تنديدا واسعا كإلغاء الضريبة على الثروات وخفض المساعدات للإسكان.

سيتم تفصيل البرنامج الانتخابي للرئيس، والذي يقوم على حوالى مئة إجراء، في كتيب من 24 صفحة سيرسل عبر البريد إلى حوالى ستة ملايين عائلة فرنسية في نهاية الأسبوع. وقال مسؤول من الغالبية الرئاسية إن "إيمانويل ماكرون سيحرص على أن أسس نهجه لا تزال قائمة. سيكون هناك بالتالي مفاجآت في اللهجة وفي الإجراءات".

ولاية صاخبة

كانت ولاية ماكرون الأولى صاخبة عمد خلالها الى إتقان فن التكيف إلى جانب ممارسة منفردة للسلطة. فقد كان أصغر رئيس عرفته فرنسا على الإطلاق، وصعد وزير الاقتصاد السابق هذا في عهد الرئيس الاشتراكي السابق فرنسوا هولاند إلى القمة عام 2017 وهو في سن 39 عاما فقط، مستخدما ببراعة صورته كسياسي لا ينتمي الى اليمين ولا إلى اليسار ومستفيدا من تفكك الأحزاب التقليدية.

فرانس24/أ ف ب/رويترز

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