قضية منح جزيرة كورسيكا حكما ذاتيا تقسم المرشحين للانتخابات الرئاسية الفرنسية

الانتخابات الفرنسية 2022

صورة في مدينة باستيا، شمال جزيرة كورسيكا، في 14 مارس/آذار 2022، تمثل وجوه ثلاثة ناشطين لأجل استقلال الجزيرة عن فرنسا وكلهم متورطون في مقتل مسؤول الإدارة المحلية كلود إرينياك عام 1998.

انضمت قضية كورسيكا بشكل غير متوقع لنقاشات حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022 بعد تصريحات مفاجئة أدلى بها وزير الداخلية جيرالد دارمانان الثلاثاء، قال فيها إن الدولة مستعدة لمنح نظام حكم ذاتي للجزيرة، الواقعة جنوب فرنسا، في خضم أعمال عنف تشهدها المنطقة منذ الاعتداء في 2 آذار/مارس داخل السجن على الناشط المعتقل إيفان كولونا المطالب باستقلالها. ويقضي كولونا عقوبة الحبس مدى الحياة بعد إدانته بتهمة قتل مسؤول الإدارة المحلية كلود إرينياك في 1998. وخلقت مسألة منح الحكم الذاتي لكورسيكا انقساما وشرخا بين المرشحين للاستحقاق الرئاسي الذي ينظم دورته الأولى في العاشر أبريل/ نيسان المقبل.

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لم يتوقع المرشحون لانتخابات الرئاسة الفرنسية أن تدخل قضية جزيرة كورسيكا على خط النقاش خلال الحملة الانتخابية قبل أيام قليلة من الدور الأول المزمع إجراؤه في العاشر أبريل/ نيسان المقبل. لكن هذا الملف بات مطروحا بحدة، بعد تصريحات أدلى بها وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الثلاثاء، لصحيفة "كورس ماتان" كشف خلالها بأن الدولة مستعدة لمنح نظام الحكم الذاتي للجزيرة، وربط ذلك بتوقف أعمال العنف التي تفجرت منذ الاعتداء في الثاني من آذار/مارس داخل السجن على الناشط المنادي باستقلال الجزيرة إيفان كولونا، المحكوم عليه بالحبس مدى الحياة، بعد إدانته بتهمة قتل مسؤول الإدارة المحلية كلود إرينياك عام 1998.

موقع الانتخابات الرئاسية الفرنسية على فرانس24 © استديو غرافيك فرانس ميديا موند

وتنقل الوزير إلى كورسيكا الأربعاء في زيارة عمل، تستمر يومين، يلتقي خلالها بالمسؤولين المحليين وعلى رأسهم رئيس المجلس الإقليمي، القومي جيل سيميوني. وأحدثت هذه القضية شرخا وانقساما لدى الطبقة السياسية الفرنسية بصورة عامة، لاسيما بين المرشحين للانتخابات الرئاسية. فما هي أبرز مواقف المرشحين؟

"حكم ذاتي شرعي" بالنسبة لمرشح البيئة يانيك جادو

اعتبر مرشح البيئة والخضر يانيك جادو أن كورسيكا من حقها المطالبة والحصول على "حكم ذاتي شرعي"، مشيرا خلال تصريح لقناة "فرانس2" التابعة للتلفزيون العمومي أن حزبه يدافع عن هذه الفكرة منذ أشهر. وأعرب جادو عن استيائه بأن تنتظر الحكومة وقوع مأساة [تعرض إيفان كولونا للطعن داخل السجن، ما تسبب بدخوله في حالة غيبوبة] "كالعادة منذ بداية عهدة" إيمانويل ماكرون قبل خمس سنوات، "لتحاول إيجاد حلول".

الحكم الذاتي لجزيرة كورسيكا؟ 04:50

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وتابع جادو قائلا: "يجب الدخول في مفاوضات بشأن قضية الحكم الذاتي"، مضيفا: "إنها فرصة مواتية لإعطاء صلاحيات لهذه الأقاليم، وهي بحاجة إلى ذلك".

"كورسيكا يجب أن تبقى فرنسية"

خلافا ليانيك جادو، شددت مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان على أن "كورسيكا يجب أن تبقى فرنسية". وتبنت زعيمة "التجمع الوطني" ("الجبهة الوطنية" سابقا)، نجلة مؤسس الحزب جان ماري لوبان، خطابا مأساويا كعادتها لأجل التنديد بتصريحات وزير الداخلية جيرالد دارمانان، معربة عن رفضها لـ "سياسة ماكرون الانتهازية التي تشقق وحدة التراب الفرنسي".

وكتبت في تغريدة نشرتها في حسابها على موقع تويتر: "كيف يمكن أن ننتقل من اغتيال مسؤول الإدارة المحلية (إرينياك) إلى التعهد بنظام الحكم الذاتي!".

فاليري بيكريس: "ماكرون رضخ للعنف"

من جانبها، اتهمت مرشحة اليمين فاليري بيكريس الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون بأنه "رضخ للعنف، وطالبت "باستتاب الأمن في كورسيكا قبل الخوض في أي مفاوضات". وقالت بيكريس على أمواج إذاعة "أر تي إل" الخاصة، إن الحكم الذاتي "يجب أن يتم في إطار الجمهورية ولا يمكن أن يؤدي لتفكيك الجمهورية".

وأضافت مرشحة "الجمهوريون" (وهو حزب الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي) إن ماكرون "يدفع ثمن استخفافه بالأقاليم".

"حكم ذاتي تشريعي" للمرشحة الاشتراكية آن هيدالغو

حملت المرشحة الاشتراكية وعمدة باريس آن هيدالغو على الحكومة بقولها إن الأخيرة "فشلت في التعامل" مع الأزمة في كورسيكا بعد انتشار أعمال العنف في الجزيرة. واتهمت السلطة بمحاولة تخطي الحملة الانتخابية الرئاسية من خلال تصريحات "وزير الداخلية التي أكد فيها بأننا نشرع في مسار حكم ذاتي على المدى الطويل".

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وطالبت هيدالغو في تصريحات لراديو "أوروبا 1"، ذي التوجه اليميني، بالحوار وبتبني "حكم ذاتي تشريعي لأجل البقاء في الجمهورية"، مقترحة ما سمته "حق التجربة وإقرار خطوات تتماشى وحقيقة الأقاليم من دون المساس بالجمهورية".

مرشح الحزب الشيوعي الفرنسي فابيان روسيل ضد "الحكم الذاتي"

أعلن المرشح الشيوعي فابيان روسيل بوضوح معارضته لمنح كورسيكا نظام الحكم الذاتي، معتبرا أن ذلك لن "يملأ ثلاجات سكان كورسيكا" في إشارة للقدرة الشرائية.

بالمقابل، دعا رئيس "الحزب الجديد لمناهضة الرأسمالية" (أقصى اليسار) فليب بوتو إلى وضع "قانون خاص" بالجزيرة، معترفا بـ "شرعية ثورة سكان كورسيكا لاسيما شبابها".

وقال بوتو، المستشار البلدي في بوردو (جنوب غرب فرنسا): "نحن مع حق الشعوب لتقرير مصيرها" و"نحن مع الاعتراف بقانون ولغة وثقافة وحق هذه الشعوب لإدارة شأنها كما تريد".

"كورسيكا قوية ضمن فرنسا قوية" حسب إيريك زمور

بدوره ركز المرشح اليميني المتشدد والصحافي السابق إيريك زمور المناهض للمسلمين والمهاجرين، على مصطلح "الهوية"، قائلا في بيان إن الحكم الذاتي "لا يستجيب لرهانات الوقت". وأعرب عن دعمه لـ "هوية فخورة لكورسيكا قوية ضمن فرنسا قوية". وأضاف: "كورسيكا كبيرة عندما تكون كوريسكا ضمن فرنسا قوية".

أخيرا، اتهم المرشح نيكولا ديبون-إينيان (اليمين المتشدد) ماكرون بسعيه لـ "تفكيك فرنسا" من خلال منح الحكم الذاتي لجزيرة كورسيكا. وكتب في تغريدة: "علينا بربط الحوار مجددا مع أصدقائنا في كورسيكا لأجل منع وقوع اضطرابات جديدة واستعادة النظام والهدوء" للجزيرة.

علاوة مزياني/فرانس24

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