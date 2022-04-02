فرنسا: ماكرون يدافع عن حصيلة عهدته في تجمع انتخابي حاشد قبل أسبوع من الدورة الأولى للاقتراع الرئاسي

الانتخابات الفرنسية 2022

قبل نحو أسبوع من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية، التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الساعي لإعطاء زخم لحملته في أول مهرجان انتخابي له عشرات الآلاف من أنصاره وسط استمرار تصدره نوايا التصويت مع تقلص الفارق مع زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان. وكان ماكرون قد أرجأ بدء حملته الانتخابية بسبب انشغاله بالهجوم الروسي على أوكرانيا.

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في خضم رغبته في تعزيز موقعه في السباق الرئاسي لمواجهة ازدياد شعبية المرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبان في استطلاعات الرأي، نظم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت أول مهرجان انتخابي سعيا لتعبئة أنصاره قبل ثمانية أيام من الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

لا يزال ماكرون متصدرا لنوايا التصويت، لكن أوساطه قلقة من تراجع الفارق مع لوبان في الدورة الثانية، إذ توقعت عدة استطلاعات حصوله على 53 بالمئة من الأصوات مقابل 47 بالمئة لغريمته.

قال ماكرون "لقد حان وقت التعبئة"، مطالبا الفرنسيين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع في ظل احتمال هزيمته الذي كان مستبعدا تماما قبل أسبوع فقط عندما كان متقدما بفارق 12 نقطة مئوية عن لوبان.

أمام أكثر من 30 ألف شخص، تحدث الرئيس المنتهية ولايته بإسهاب عن مسألة القوة الشرائية التي تتصدر هموم الفرنسيين وصارت موضوعا تركز عليه مارين لوبان، وتعهد مضاعفة "مكافأة ماكرون" ثلاث مرات "اعتبارا من هذا الصيف"، ما يعني أنها يمكن أن تصل "إلى 6000 يورو، بدون رسوم أو ضرائب".

كما أبدى ماكرون تأييده لأن يكون الحد الأدنى لمعاشات التقاعد 1100 يورو لمن أكملوا مسيرتهم المهنية حتى نهايتها، إضافة إلى توظيف 50 ألف مقدم رعاية وممرضة لاعتناء بالمسنين.

لكنه شدد على أنه "لا مال سحريا" من أجل "تمويل كل هذا"، مكررا رفضه زيادة الضرائب وتعميق الديون. وأضاف ماكرون الذي يريد رفع سن التقاعد إلى 65 عاما تدريجا بحلول 2032، "سيتعين علينا العمل أكثر وقبل كل شيء لفترة أطول لأننا نعيش لفترة أطول".

وبدأ الرئيس-المرشح حملته بشكل متأخر جدا، نتيجة انهماكه بالحرب الروسية على أوكرانيا وما يحيط بها من جهود دبلوماسية، ما عزز في البداية مكانته في السباق الانتخابي.

لكن في غضون ذلك، واصلت لوبان حملتها الميدانية بعيدا عن المدن الكبرى، واستثمرت في مناطق يشعر سكانها أحيانا بالإهمال.

ماكرون الذي تعتبره فئة من الفرنسيين "رئيسا للأثرياء" لارتباطه بأوساط المال، اضطر إلى مواجهة سجال نشأ من كشف معلومات تفيد عن لجوء السلطات العامة بشكل مكثف في عهده إلى خدمات مكاتب استشارات خاصة.

ماكرون يتصدر نوايا التصويت

لا تزال استطلاعات الرأي حول نوايا التصويت في الدورة الثانية المقررة في 24 نيسان/أبريل تتوقع فوزه أمام لوبان على غرار ما حصل في الدورة الثانية لانتخابات العام 2017، ولكن بفارق أضيق لا يزيد عن هامش الخطأ في تلك الاستطلاعات.

وقال الخبير السياسي جيروم فوركيه مساء الجمعة لمحطة "فرانس 5" إنه "في الفترة ذاتها من العام 2017، كانت (مارين لوبان) بمستوى 40 أو 41 بالمئة في مقابل إيمانويل ماكرون. اليوم هي بين 46 و47 بالمئة، ما يعني أنها حققت تقدما حقيقيا".

وصرحت مرشحة التجمع الوطني اليميني المتطرف الجمعة خلال لقاء في شرق البلاد بأنها "مطمئنة".

وعملت لوبان في السنوات الأخيرة على تحسين صورتها وما ساهم في جعل خطابها يبدو أكثر اعتدالا تقدم المرشح إيريك زمور الشديد الراديكالية في طروحاته.

أثار زمور جدلا مرة أخرى السبت بزيارته سوقا للسلع الرخيصة والمستعملة في منطقة للطبقة العاملة في مدينة مرسيليا (جنوب)، اعتبر أنها توضح "الاستبدال العظيم"، وهي نظرية مؤامرة ترى أنه يجري استبدال السكان الأوروبيين بآخرين مهاجرين وخصوصا من أفريقيا.

وقال زمور من أمام السوق "هنا قمنا باستيراد العالم الثالث"، فيما انهمك الباعة بترتيب سلعهم على الأرض وبيعها بأسعار زهيدة.

من دون أن يسميه، هاجم ماكرون خلال اجتماعه الانتخابي دعاة "التقزم العظيم".

أما المرشح اليساري الراديكالي جان لوك ميلنشون الذي تضعه استطلاعات الرأي في المركز الثالث بنحو 15 إلى 16 بالمئة من نوايا التصويت، فقد هاجم السبت كلا من إيمانويل ماكرون ومارين لوبان.

وقال ميلنشون إن "لوبان تقترح نموذج الهشاشة نفسه الذي يقترحه ماكرون، ويظهران عدم اكتراث عميق بالظلم الاجتماعي"، لذلك "سنعمل على الإقناع، سيتغير كثير من الأمور" و"التصويت مفتوح أكثر مما يعتقد كثيرون".

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في المقابل، واصلت منافسته الرئيسية مارين لوبان حملتها على الأرض فنظمت تجمعات محدودة بعيدا عن المدن الكبرى، وجابت المناطق التي يشعر الناخبون فيها أحيانا بأنهم مهملون.

وركزت مرشحة اليمين المتطرف خطابها على القدرة الشرائية التي تتصدر اهتمامات الفرنسيين ولا سيما في ظل التبعات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.

وانهمك ماكرون في النزاع وما يواكبه من نشاط دبلوماسي كثيف، لكنه مضطر إلى مواجهة سجال نشأ عن كشف معلومات تفيد عن لجوء السلطات العامة بشكل مكثف في عهده إلى خدمات مكاتب استشارات خاصة من ضمنها مكتب ماكينزي، فيما لا تزال شريحة من الفرنسيين تعتبره "رئيسا للأثرياء" على ارتباط بأوساط المال.

ويعقد مرشحون آخرون أيضا تجمعات انتخابية السبت بينهم المرشح البيئي يانيك جادو في الشمال وإيريك زمور في الجنوب والشيوعي فابيان روسيل قرب ليون في الشرق.

لوبان تقلص الفارق

لا تزال استطلاعات الرأي حول نوايا الأصوات في الدورة الثانية في 24 نيسان/أبريل تتوقع فوز ماكرون على لوبان كما في الدورة الثانية من انتخابات 2017، لكن بفارق أقل بات ضمن هامش الخطأ.

وقال الخبير السياسي جيروم فوركيه مساء الجمعة لمحطة "فرانس 5" إنه "في الفترة ذاتها من العام 2017، كانت بمستوى 40 أو 41% في مقابل إيمانويل ماكرون. اليوم هي بين 46 و47%، ما يعني أنها حققت تقدما حقيقيا".

وصرحت مرشحة التجمع الوطني الجمعة خلال لقاء في شرق البلاد أنها "مطمئنة".

وعملت لوبان في السنوات الأخيرة على صقل صورتها وما ساهم في جعل خطابها يبدو أكثر اعتدالا تقدم المرشح إيريك زمور الشديد الراديكالية في طروحاته.

فرانس24/ أ ف ب

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