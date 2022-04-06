الانتخابات الفرنسية 2022

الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022: الحرب في أوكرانيا تطغى على خطابات المرشحين قبل أيام من الدورة الأولى

02:00 الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون © شاشة فرانس24

قبيل أربعة أيام من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية، ألقت الحرب في أوكرانيا بظلالها على خطابات المرشحين، مع اشتداد حدة السباق نحو قصر الإليزيه. فقد نفى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أي علاقة تجمعه بنظيره الروسي، وانتقد منافسيه الذين تهاونوا في إدانة الحرب. من جانبه، اعتبر المرشح اليميني المتطرف إيريك زمور أنه "يجب توخي الحذر" فيما يتعلق بالصور التي تصل من أوكرانيا حول جرائم مفترضة قامت بها القوات الروسية. أما مرشح حزب الخضر يانيك جادو، فقد طالب بفرض حظر على واردات الطاقة الروسية.