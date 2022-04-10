الانتخابات الرئاسية الفرنسية: "فرنسا أتاحت لي لأول مرة فرصة المشاركة في استحقاق انتخابي"

03:14 محمد شعبان، صحافي في فرانس24. © صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

محمد شعبان، صحافي يعمل في فرانس24 وهو واحد من الذين يشاركون في الانتخابات الرئاسية التي تجري الأحد بفرنسا، لأول مرة... بل يصوت لأول مرة في حياته إطلاقا! عن هذه التجربة الاستثنائية، وفرنسا التي أتاحت له هذا الحق، يتحدث شعبان مع دنيا نوار، معتبرا أن صوته الانتخابي ليس مجرد صوت بين ملايين الأصوات بل إن الأمر أعمق من ذلك، إذ يحمل هذا الصوت قيمة فعلية باستطاعته تحديد اسم ساكن قصر الإليزيه والسياسات التي سيتبعها على الصعيد الداخلي والخارجي.