الانتخابات الرئاسية الفرنسية: ميلنشون وبيكريس وجادو... ماذا قال المرشحون الخاسرون بعد إعلان النتائج؟
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أدلى المرشحون الخاسرون في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية بتصريحات مقتضبة بعد إعلان النتائج الأولى والتي أظهرت تأهل الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون (28.5 بالمئة) ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان (23.6 بالمئة) إلى الدورة الثانية، حسب تقديرات أولية لمعهد إبسوس. وبلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 65 بالمئة حتى الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وتنافس 12 مرشحا في هذه المرحلة من الاستحقاق.
جان لوك ميلنشون، زعيم "فرنسا الأبية" (أقصى اليسار)
فاليري بيكريس، مرشحة حزب "الجمهوريون" (اليمين الجمهوري)
إيريك زمور، مرشح حزب "الاسترداد" (اليمين المتطرف)
يانيك جادو، مرشح حزب "البيئة والخضر"
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