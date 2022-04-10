الانتخابات الفرنسية 2022

الانتخابات الرئاسية الفرنسية: ميلنشون وبيكريس وجادو... ماذا قال المرشحون الخاسرون بعد إعلان النتائج؟

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مرشح أقصى اليسار جان لوك ميلنشون في كلمة بعد إعلان نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. 10 أبريل/نيسان 2022.
مرشح أقصى اليسار جان لوك ميلنشون في كلمة بعد إعلان نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. 10 أبريل/نيسان 2022. © فرانس24
نص: فرانس24 تابِع
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أدلى المرشحون الخاسرون في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية بتصريحات مقتضبة بعد إعلان النتائج الأولى والتي أظهرت تأهل الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون (28.5 بالمئة) ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان (23.6 بالمئة) إلى الدورة الثانية، حسب تقديرات أولية لمعهد إبسوس. وبلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 65 بالمئة حتى الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وتنافس 12 مرشحا في هذه المرحلة من الاستحقاق.

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جان لوك ميلنشون، زعيم "فرنسا الأبية" (أقصى اليسار)

كلمة ميلنشون أمام مناصريه بعد إعلان نتائج الدورة الأولى

فاليري بيكريس، مرشحة حزب "الجمهوريون" (اليمين الجمهوري)

ردة فعل فاليري بيكريس على نتائج الدورة الأولى

إيريك زمور، مرشح حزب "الاسترداد" (اليمين المتطرف)

إيريك زمور أمام مناصريه

يانيك جادو، مرشح حزب "البيئة والخضر"

كلمة يانيك جادو بعد إعلان النتائج

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