مباشر: الفرنسيون يترقبون نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية
نشرت في:
يدلى الفرنسيون الأحد بأصواتهم في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، حيث بلغت نسبة المشاركة 65 بالمئة حتى الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت غرينتش. ويتنافس في هذه المرحلة من الاستحقاق 12 مرشحا. وفتحت مكاتب التصويت أبوابها عند الساعة الثامنة بتوقيت باريس على أن تغلق عند الثامنة مساء (السادسة بتوقيت غرينتش). وتبقى نتائج هذه الانتخابات مفتوحة على عدة احتمالات.
- سيعلن عن النتائج الأولية للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية عند الساعة الثامنة مساء، السادسة بتوقيت غرينتش.
- بلغت نسبة المشاركة 65 بالمئة حتى الساعة 15,00 بتوقيت غرينتش (الخامسة بتوقيت باريس)، بتراجع قدره 4,4 نقاط مقارنة بانتخابات 2017 (69,42 بالمئة)، بحسب الأرقام التي أصدرتها وزارة الداخلية.
- في المقابل، فإن هذا الإقبال يزيد 6,5 نقاط عن ذلك الذي سُجل عام 2002 (58,45 بالمئة)، عندما بلغ الامتناع عن التصويت في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية نسبة غير مسبوقة.
المزيد في المباشر أسفله:
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوماشترك