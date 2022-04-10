مباشر: الفرنسيون يترقبون نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية

صورة لإنفوغرافيك فرانس ميديا موند © أنفوغرافيك فرانس ميديا موند

نص: فرانس24 تابِع 1 دقائق

يدلى الفرنسيون الأحد بأصواتهم في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، حيث بلغت نسبة المشاركة 65 بالمئة حتى الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت غرينتش. ويتنافس في هذه المرحلة من الاستحقاق 12 مرشحا. وفتحت مكاتب التصويت أبوابها عند الساعة الثامنة بتوقيت باريس على أن تغلق عند الثامنة مساء (السادسة بتوقيت غرينتش). وتبقى نتائج هذه الانتخابات مفتوحة على عدة احتمالات.