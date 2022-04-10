الانتخابات الفرنسية 2022

مباشر-الانتخابات الرئاسية الفرنسية: تابعوا مجريات الدورة الأولى على فرانس24

ملصقات الحملة الانتخابية للمرشحين للرئاسة في فرنسا الفرنسية على لوحات إعلانية في فرنسا. أبريل 2022. © رويترز

يتوجه 48.7 مليون ناخب فرنسي الأحد إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها 12 مرشحا بينهم الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون. وتغلق مراكز التصويت عند الساعة الثامنة مساء (السادسة بتوقيت غرينتش)، على أن يبقى مرشحان لخوض الدورة الثانية المقررة في 24 أبريل/نيسان 2022.