الانتخابات الفرنسية 2022
مباشر-الانتخابات الرئاسية الفرنسية: تابعوا مجريات الدورة الأولى على فرانس24
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يتوجه 48.7 مليون ناخب فرنسي الأحد إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها 12 مرشحا بينهم الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون. وتغلق مراكز التصويت عند الساعة الثامنة مساء (السادسة بتوقيت غرينتش)، على أن يبقى مرشحان لخوض الدورة الثانية المقررة في 24 أبريل/نيسان 2022.
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مباشر- الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022
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