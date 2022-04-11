الانتخابات الفرنسية 2022

الانتخابات الرئاسية الفرنسية: ماكرون يبدأ حملته للدورة الثانية من شمال البلاد

02:28 الرئيس الفرنسي يستهل حملته للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية بزيارة شمال البلاد. © صورة من شاشة فرانس 24

يستهل الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون حملته للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية بزيارة إقليم با-دو-كاليه شمال البلاد والتي عرفت تصويتا واسعا لمنافسته مارين لوبان في الدورة الأولى قبل أن يتوجه الثلاثاء إلى سترازبورغ شرقا. ويؤكد موفد فرانس24 إلى مقر حملة ماكرون بباريس أن الرئيس الفرنسي يأمل في إعطاء زخم أكبر لحملته، بعد أن كان منشغلا طيلة الدورة الأولى بتطورات الحرب في أوكرانيا.