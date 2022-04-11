فرنسا تقرر طرد ستة جواسيس يعملون في السفارة الروسية بباريس

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أعلنت فرنسا طرد ستة جواسيس يعملون في سفارة روسيا بباريس "ثبت أن أنشطتهم تتعارض مع المصالح الوطنية" الفرنسية بحسب بيان لوزارة الخارجية الإثنين. وأوضحت الوزارة أن المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI) كشفت عن عملية غير شرعية نفذتها أجهزة المخابرات الروسية على الأراضي الفرنسية وأنه تم إعلان ستة عملاء روس يعملون تحت غطاء دبلوماسي، أشخاصا غير مرغوب فيهم. وأشاد وزير الداخلية جيرالد دارمانان بعمل هذه المديرية التي عطلت "شبكة من العملاء الروس غير الشرعيين".

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قررت فرنسا طرد ستة جواسيس يعملون في السفارة الروسية بباريس "ثبت أن أنشطتهم تتعارض مع المصالح الوطنية" الفرنسية، وفق ما أفادت وزارة الخارجية الإثنين.

وقالت الوزارة في بيان إنه "بعد تحقيق مطول، كشفت المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI) الأحد 10 نيسان/أبريل عن عملية غير شرعية نفذتها أجهزة المخابرات الروسية على أراضينا. ستة عملاء روس يعملون تحت غطاء دبلوماسي... أعلنوا أشخاصا غير مرغوب فيهم".

وأضافت أنه "في غياب سفير روسيا، تم استدعاء المسؤول الثاني إلى وزارة الخارجية مساء اليوم لإبلاغه بهذا القرار".

من جانبه، أشاد وزير الداخلية جيرالد دارمانان بعمل جهاز الاستخبارات الفرنسي وكتب على تويتر "عملية متميزة لمكافحة التجسس. تهاني لعملاء المديرية العامة للأمن الداخلي الذين عطّلوا شبكة من العملاء الروس غير الشرعيين". وأضاف "في الخفاء، تسهر المديرية العامة للأمن الداخلي على مصالحنا الأساسية".

وكانت باريس أعلنت الإثنين الماضي عن طرد 35 دبلوماسيا روسيا، مشيرة إلى أن أنشطتهم "تتعارض" مع المصالح الفرنسية وموضحة أن الإجراء جزء من "نهج أوروبي".

وأوضحت وزارة الخارجية أن الجواسيس الستة يضافون إلى القائمة السابقة.

فرانس24/ أ ف ب

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