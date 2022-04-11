مباشر - الانتخابات الرئاسية الفرنسية: فاليري بيكريس تطلق دعوة للتبرع لـ"إنقاذ اليمين الجمهوري"

الانتخابات الفرنسية 2022

© أ ف ب

في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، حل ماكرون أولا بـ27.6 بالمئة ولوبان في المرتبة الثانية بـ23.14 بالمئة وميلنشون ثالثا بـ21.95 بالمئة وفق نتائج أولية.

يتأهب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزعيمة التجمع الوطني مارين لوبان لإطلاق حملتيهما للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي تمتد لأسبوعين. وفيما تحاول لوبان استمالة المرشحين الخاسرين لدعمها في السباق نحو الإليزيه، يسعى ماكرون لإعطاء زخم أكبر لحملته بعد انشغاله في الفترة الماضية بتطورات الحرب في أوكرانيا. لدى المرحشين الخاسرين، أطلقت مرشحة اليمين الفرنسي التقليدي فاليري بيكريس تطلق دعوة للتبرع لحزب "الجمهوريون" بعد حصولها على نتائج لا تخول لها تكفل الدولة بمصاريف حملتها. تابعوا هذه التغطية المستمرة للانتخابات الفرنسية.

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طوت الانتخابات الرئاسية الفرنسية دورتها الأولى بتأهل كل من الرئيس إيمانويل ماكرون أولا بحصوله على 27.6 بالمئة من الأصوات وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان التي حلت بالمركز الثاني بنيلها 23.14 بالمئة، وفق نتائج أولية.

ويستهل ماكرون حملته للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية بزيارة إقليم با-دو-كاليه شمال البلاد والتي عرفت تصويتا واسعا لمنافسته مارين لوبان في الدورة الأولى قبل أن يتوجه الثلاثاء إلى سترازبورغ شرقا.

ماكرون يبدأ حملته للدورة الثانية من شمال البلاد 02:28 الرئيس الفرنسي يستهل حملته للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية بزيارة شمال البلاد. © صورة من شاشة فرانس 24

من جهتها، تعقد مارين لوبان اجتماعا للمكتب السياسي لحزبها التجمع الوطني لضبط استراتيجية الحملة خلال الأسبوعين المقبلين قبل الدورة الثانية وسط محاولة لاستمالة المرشحين الخاسرين والناخبين المترددين.

لوبان تجتمع بقيادات حزبها لضبط خطة حملتها للدورة الثانية 01:36 موفد فرانس24 إلى مقر حزب مارين لوبان "التجمع الوطني". © صورة من شاشة فرانس 24

13:05 قيادي في حزب فرنسا الأبية يؤكد أن الأصوات التي ذهبت للحزب الشيوعي كانت ستكفي ميلنشون للعبور إلى الدورة الثانية

قال الرجل الثاني في حزب فرنسا الأبية أدريان كواتان إن على الرئيس الفرنسي "تحمل مسؤولياته" لهزم مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان في الدورة الثانية من الانتخابات الرئائسية. وأقر كواتان أن الأصوات التي ذهبت لمرشح الحزب الشيوعي فابيان روسيل كانت ستكفي جاك لوك ميلنشون للعبور إلى الدورة الثانية مذكرا بأن الحزب الشيوعي الفرنسي قد دعم حزب فرنسا الأبية خلال رئاسيات 2012 و2017.

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12:00 شككت ماريون ماريشال التي تدعم إيريك زمور وابنة شقيقة مارين لوبان، في قدرة زعيمة "التجمع الوطني" في الفوز بالدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية في حال عدم عدم عقدها "تحالفات مع اليمين".

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11:25 مارين لوبان بصدد الاستعداد للمناظرة الرئاسية مع ماكرون

قال القيادي في حزب التجمع الوطني لويس أليوت الذي يشغل منصب عمدة بيربينيان إن مرشحة الحزب مارين لوبان بصدد الاستعداد لمناظرة الدورة الثانية المقررة في 20 نيسان/ أبريل مؤكدا أن الآن تملك دارية بمختلف المواضيع و"على عكس المناظرة السابقة (سنة 2017) فإن ماكرون يملك حصيلة عهدته الرئاسية.

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11:00 مرشحة اليمين الفرنسي التقليدي فاليري بيكريس تطلق دعوة للتبرع لحزبها بعد حصولها على نتائج لا تخول لها تكفل الدولة بمصاريف حملتها

Les résultats ne nous permettent pas d’être remboursés par l’État. La situation est critique et il nous manque 7M€, dont 5M€ que j’ai emprunté à titre personnel.



Je lance un appel national aux dons. Il en va de la survie de la droite républicaine. ⤵️ https://t.co/iIbiEkZ22z pic.twitter.com/VlxfjjWr8V — Valérie Pécresse (@vpecresse) April 11, 2022

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10:55 الأمين العام الأول للحزب الاشتراكي يقر بـ"هزيمة تاريخية" لليسار التقليدي

بعد تقديرات بحصول مرشحة الحزب آن هيدالغو على أقل من 2 بالمائة من الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، أقر الأمين العام الأول للحزب أوليفييه فور بهزيمة "تاريخية" لليسار التقليدي الذي أصبح مهددا بالاندثار.

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10:20 كريستوف كاستانار يثني على دعوة ميلنشون لـ"عدام إعطاء صوت واحد للوبان" في الدورة الثانية

أثنى رئيس الكتلة النيابية لحزب الجمهورية إلى الأمام كريستوف كاستانار على "الخيار الواضح" الذي اتخذه زعيم حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلنشون فيما يخص التصويت في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية. وقال وزير الداخلية السابق في تصريح لقناة بي أف أم: "لقد اتخذ (ميلنشون) خيارا واضحا، عندما دعا أربع مرات لعدم إعطاء صوت واحد للسيدة لوبان" قبل أن يضيف: "لقد كان موقفه أوضح مما كان عليه في 2017".

فرانس24

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