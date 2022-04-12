ساركوزي يعلن دعمه لماكرون في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية
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في الوقت الذي يبحث فيه الفائزان في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية عن تعبئة الأصوات، أعلن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي اليوم الثلاثاء تأييده للرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون قبيل الدورة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية في 24 أبريل/نيسان من الشهر الجاري.
أعلن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الثلاثاء تأييده للرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي يواجه فيها زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان.
وقال ساركوزي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "أعتقد أنه يتمتع بالخبرة اللازمة لأننا نواجه أزمة دولية كبيرة وأكثر تعقيدا من أي وقت مضى".
فرانس24/ رويترز
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