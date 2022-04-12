الانتخابات الفرنسية 2022

ساركوزي يعلن دعمه لماكرون في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية

الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون والرئيس السابق نيكولا ساركوزي في قصر الإليزيه، 25 شباط/ فبراير 2022. © أ ف ب

نص: فرانس24 تابِع 1 دقائق

في الوقت الذي يبحث فيه الفائزان في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية عن تعبئة الأصوات، أعلن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي اليوم الثلاثاء تأييده للرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون قبيل الدورة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية في 24 أبريل/نيسان من الشهر الجاري.