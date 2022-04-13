فرنسا تعلن تجميد نحو 24 مليار يورو من الأصول الروسية منذ غزوها لأوكرانيا

الحرب في أوكرانيا

السفينة التجارية الروسية "بالتيك ليدر" التي صادرتها الجمارك الفرنسية في ميناء بولوني سور مير الفرنسي، 26 شباط/فبراير 2022.

أعلنت وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية أنها جمدت إلى حد الآن 23.7 مليار يورو من الأموال الروسية المنقولة وغير المنقولة، من بينها عقارات بقيمة 573.6 مليون دولار تعود للأثرياء المقربين من الكرملين. ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، توسع القوى الغربية قوائمها الخاصة بالمقربين من النظام الروسي الذين أصبحوا معزولين عن النظام المالي الدولي.

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في خضم فشل الجهود الدبلوماسية في إيقاف الهجوم الروسي على أوكرانيا، أعلنت السلطات الفرنسية الثلاثاء أنها جمدت حتى اليوم 23.7 مليار يورو من الأموال الروسية المنقولة وغير المنقولة، من بينها عقارات بقيمة 573.6 مليون دولار.

وقالت وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية إن الحصة الأكبر من هذه الأموال وقدرها 22.8 مليار يورو هي حسابات للمصرف المركزي الروسي في فرنسا، مؤكدة بذلك معلومة نشرتها صحيفة لو باريزيان.

وأضافت الوزارة أنه يضاف إلى هذا المبلغ 178 مليون يورو من الأصول المصرفية المختلفة.

وشمل الرد الغربي على الغزو الروسي لأوكرانيا تضييق الخناق ماليا على الدائرة الواسعة من أصحاب المليارات المقربين من الكرملين، من تجميد حسابات مصرفية ووضع اليد على دارات فخمة ويخوت تعود إلى الأوليغارش الروس.

منذ بدء الحرب في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، يوسع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا قوائمها الخاصة بالمقربين من النظام الروسي الذين أصبحوا معزولين عن النظام المالي الدولي.

وجمدت فرنسا أربع سفن شحن، وأربعة يخوت، كان آخرها في مرسيليا الثلاثاء الماضي، بقيمة إجمالية تجاوزت 125.2 مليون يورو، بالإضافة إلى ست طائرات هليكوبتر تزيد قيمتها الإجمالية عن 60 مليون يورو، فضلا عن سبعة ملايين يورو من الأعمال الفنية.

كما صادرت السلطات الفرنسية 33 عقارا، بينها 19 شركة مدنية عقارية، وهي تستعد لوضع اليد على حوالى 10 عقارات أخرى. وتناهز القيمة الإجمالية لهذه الأموال المنقولة وغير المنقولة حوالى 24 مليار يورو.

فرانس24/ أ ف ب

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