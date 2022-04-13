فرنسا: ماكرون ينفي عقد اتفاق سياسي مع ساركوزي مقابل دعمه في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الفرنسية 2022

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رغم استعداده لتشكيل تحالفات سياسية جديدة من أجل "مواصلة إصلاح فرنسا"، نفى الرئيس إيمانويل ماكرون الأربعاء وجود اتفاق سياسي مع الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بعد تأييده له في مواجهة مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان خلال الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 نيسان/ أبريل.

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نفى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء عقد أي اتفاق سياسي أوسع نطاقا مع الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بخصوص تأييده لماكرون في الدورة الثانية لانتخابات الرئاسة التي تعقد في 24 نيسان/ أبريل.

ولكن ماكرون أكد أنه مستعد لتشكيل تحالفات سياسية جديدة من "أجل مواصلة إصلاح فرنسا".

وتكهنت وسائل إعلام فرنسية بأن ماكرون، الذي يحتاج إلى أغلبية جديدة بعد الانتخابات التشريعية في وقت لاحق من العام الحالي عقب الانتخابات الرئاسية، سينال دعم ساركوزي بعدما عرض عليه في المقابل الحصول على نفوذ سياسي.

وبعد يوم من إعلان ساركوزي دعمه له. قال ماكرون للقناة الثانية بالتلفزيون الفرنسي "لا يوجد اتفاق".

ويواجه ماكرون منافسة محتدمة مع مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان. وسيساعد دعم ساركوزي لماكرون في جذب الناخبين الذين ساندوا المرشحة المحافظة فاليري بيكريس في الدورة الأولى من الانتخابات، لكنه قد يبعد ناخبي اليسار الذين سيرون ذلك تأكيدا على أن ماكرون يميني مثل ساركوزي.

فرانس24/ رويترز

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