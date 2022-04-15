هولاند يدعو للتصويت إلى ماكرون باسم "تماسك فرنسا" و"مستقبلها الأوروبي"

باسم "تماسك فرنسا" و"مستقبلها الأوروبي"، شجع الرئيس الفرنسي السابق الاشتراكي فرانسوا هولاند الخميس الفرنسيين على "التصويت لإيمانويل ماكرون" في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 24 نيسان/أبريل. ورأى هولاند أن منافسة ماكرون في الدورة الثانية، مارين لوبان، "ستشكك في مبادئنا" و"قيمنا".

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حث الرئيس الفرنسي السابق الاشتراكي فرانسوا هولاند الخميس الفرنسيين على "التصويت لإيمانويل ماكرون" في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 24 نيسان/أبريل باسم "تماسك فرنسا" و"مستقبلها الأوروبي".

وأشار هولاند لقناة "تي إف 1" إلى أن الأمر "الأساسي هو فرنسا وتماسكها" و"مستقبلها الأوروبي"، معتبرا أن المرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبان "ستشكك في مبادئنا" و"قيمنا".

ولم تنل رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو، مرشحة الحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه هولاند، سوى على 1,7% من الأصوات في الجولة الأولى الأحد. وشهدت شعبية هولاند تراجعا كبيرا في نهاية فترة ولايته، وهو الرئيس الوحيد للجمهورية الخامسة التي تأسست عام 1958 الذي لم يترشح مجددا لمنصب الرئيس.

وكان الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، قد أعلن الثلاثاء أنه سيصوت في الجولة الثانية لماكرون، معتبرا أنه يمتلك "الخبرة اللازمة لمواجهة أزمة دولية خطرة أكثر تعقيدا من أي وقت مضى" في خضم الحرب في أوكرانيا.

وتصدر ماكرون أولا في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية الأحد بحصوله على 27,85 % من الأصوات فيما جاءت لوبان في المركز الثاني بنسبة 23,15 % من الأصوات. وسيتواجه المرشحان في الدورة الثانية في 24 نيسان/أبريل.

وحل المرشح اليساري الراديكالي جان لوك ميلنشون في المركز الثالث بنسبة 21,95 % من الأصوات ودعا ناخبيه إلى "عدم إعطاء صوت واحد" للوبان.

فرانس24/ أ ف ب

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