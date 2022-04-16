مظاهرات في عدد من المدن الفرنسية ضد اليمين المتطرف

الانتخابات الفرنسية 2022

ينظم معارضون لليمين المتطرف في فرنسا السبت احتجاجات في أنحاء البلاد سعيا منهم إلى قطع الطريق على مرشحته للرئاسة مارين لوبان، عبر تشكيل جبهة موحدة لمنعها من الفوز في الدورة الثانية من الانتخابات على الرئيس إيمانويل ماكرون يوم 24 أبريل/نيسان.

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تخرج السبت احتجاجات في أنحاء فرنسا حيث يسعى معارضو مرشحة الرئاسة اليمينية المتطرفة مارين لوبان لتشكيل جبهة موحدة لمنعها من الفوز في الدورة الثانية من الانتخابات على الرئيس إيمانويل ماكرون يوم 24 أبريل/نيسان. وحذرت الشرطة من احتمال وقوع حوادث مع تجمع المتظاهرين في نحو 30 مدينة.

وفاز ماكرون، المؤيد للاتحاد الأوروبي والمنتمي لتيار الوسط، بالرئاسة في 2017 بعد انتصاره بسهولة على لوبان عندما احتشد الناخبون خلفه في جولة ثانية لإبقاء اليمين المتطرف بعيدا عن السلطة. لكن هذا العام مهدت الدورة الأولى من التصويت التي أجريت الأحد الماضي إلى ذات المعركة، لكن ماكرون يواجه تحديا أشد هذه المرة.

#Manifestation | Rendez-vous le #16avril dans la rue partout en France, et à 14h place de la Nation à Paris : contre l’extrême droite et ses idées, pas de Marine Le Pen à l’Elysée !

➤ https://t.co/KTXO884dVI pic.twitter.com/cTNY8FA2h7 — LDH France (@LDH_Fr) April 16, 2022

وفي السياق، قالت الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان في بيان مشترك أعلنت فيه عن الاحتجاجات إن "اليمين المتطرف مرة أخرى في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة يعززه مستوى من الدعم لم نشهده من قبل. نرفض أن نراه يفوز بالسلطة". ووقعت عشرات الجماعات الحقوقية والنقابات والجمعيات الأخرى على الدعوة للاحتجاج.

من جهتها، رفضت لوبان الاحتجاجات، ووصفتها في حديث للصحافيين أثناء إحدى الفعاليات الانتخابية في جنوب فرنسا بأنها غير ديمقراطية. وقالت إن "احتجاج الناس على نتائج الانتخابات أمر غير ديمقراطي على الإطلاق. أقول لكل هؤلاء الناس فقط اذهبوا للتصويت. الأمر بهذه البساطة".

فرانس24/ رويترز

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