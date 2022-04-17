المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال يتهم مارين لوبان باختلاس أموال عامة

اتهم المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال مرشحة اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان ومقربين منها، باختلاس نحو 600 ألف يورو من الأموال العامة الأوروبية خلال فترة ولايتهم في البرلمان الأوروبي، وفق ما جاء في تقرير كشفه موقع "ميديا بارت" السبت وأرسل إلى القضاء الفرنسي. في المقابل، استغرب محامي لوبان توقيت كشف التقرير وطريقة "استغلاله" مشددا على أن جزءا منه يتعلق بـ"وقائع قديمة".

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طالت المرشحة اليمينية المتطرفة للانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان وشخصيات قريبة منها، اتهامات باختلاس نحو 600 ألف يورو من الأموال العامة الأوروبية إبان فترة ولايتهم في البرلمان الأوروبي.

صدر هذا الاتهام عن المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال حسب تقرير جديد كشفه موقع "ميديا بارت" الإعلامي الفرنسي السبت وأرسِل إلى القضاء الفرنسي. وأكد مكتب المدعي العام في باريس أنه تلقى في 11 مارس/آذار هذا التقرير الجاري تحليله.

في المقابل، قال رودولف بوسلو محامي لوبان إنه "مندهش" من التوقيت الذي كشف فيه هذا التقرير ومن "استغلاله". وأكد المحامي أنه "مستاء من الطريقة التي يتصرف بها" المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، مشددا على أن جزءا من التقرير يتعلق بـ"وقائع قديمة تعود إلى أكثر من عشر سنوات". مضيفا أن لوبان "لم يجر استدعاؤها من جانب أي سلطة قضائية فرنسية"، منتقدا عدم إرسال التقرير النهائي له أو للوبان.

ووفقا لبوسلو فإن تحقيق المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال مفتوح منذ 2016 وتم استجواب لوبان عن طريق البريد في مارس/آذار 2021.

ويتعلق التقرير الجديد للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال والذي نشر "ميديا بارت" مقتطفات منه، بالنفقات التي يمكن لأفراد المجموعات السياسية استخدامها في إطار تفويضهم بصفتهم أعضاء في البرلمان الأوروبي، والتي قد تكون مارين لوبان ومقربون منها استخدموها لأغراض سياسية وطنية أو لتغطية نفقات شخصية أو خدمات، لصالح شركات تجارية مقربة من حزبها التجمع الوطني ولكتلة "أوروبا الأمم والحريات" النيابية اليمينية المتطرفة.

ويتهم المكتب كلا من مارين لوبان وثلاثة أعضاء سابقين في البرلمان الأوروبي هم والدها جان ماري لوبان وصديقها السابق لويس أليو، وبرونو غولنيش عضو المكتب الوطني للتجمع الوطني وكتلة "أوروبا الأمم والحريات"، باختلاس نحو 600 ألف يورو، ويوصي باستردادها.

وحسب نفس التقرير، فقد تكون مرشحة التجمع الوطني اختلست شخصيا نحو 137 ألف يورو من الأموال العامة من برلمان ستراسبورغ عندما كانت عضوا في البرلمان الأوروبي بين 2004 و2017.

كما تلاحق لوبان منذ يونيو/حزيران/2017 في إطار تحقيق يجرى في باريس حول قضية وظائف وهمية في البرلمان الأوروبي لمساعدين حزبيين.

فرانس24/ أ ف ب

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