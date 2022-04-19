فرنسا: حلفاء لوبان يخففون من حدة خطابهم بشأن حظر الحجاب قبيل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الفرنسية 2022

لوبان خلال مؤتمر صحافي في باريس، في 13 أبريل/نيسان 2022.

قبل أقل من أسبوع على الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية، كشف معاونون للمرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبان أن حظر الحجاب في الأماكن العامة لم يعد على رأس أولوياتها في النضال ضد التشدد الإسلامي. لكن نائب رئيسة "التجمع الوطني" جوردان بارديلا شدد على أن حظر الحجاب هو "الهدف على المدى الطويل".

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لم يعد حظر الحجاب في الأماكن العامة على رأس أولويات المرشحة اليمينية المتطرفة للانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان في نضالها ضد التشدد الإسلامي، وفق ما كشف معاونون لها قبل أقل من أسبوع على الدورة الثانية حيث ستواجه الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون.

أكدت لوبان السبت أنها ليست "محدودة التفكير" وأن مشروع الحظر المثير للجدل هذا سيطرح للنقاش في الجمعية الوطنية. وأوضح الناطق باسمها سيباستيان شونو لقناة "بي أف أم تي في" الأحد أنه في سياق الجهود الرامية إلى التصدي للتعصب الإسلامي، يأتي حظر الحجاب في الأماكن العامة بعد احتواء النزعة السلفية والتمويلات الموجهة لها.

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وقال شونو إنه في حال انتخاب لوبان رئيسة للبلاد، سيتولى "البرلمان هذه القضية ويقدم الحلول العملانية كي لا تتأثر مثلا سيدة في السبعين من العمر تضع الحجاب منذ سنوات بهذا التدبير. فهي ليست الجهة المستهدفة. ونحن نستهدف المتشددين الإسلاميين".

حظر "الحجاب في المباني والإدارات العامة كافة"

بدوره، أوضح نائب رئيسة "التجمع الوطني" جوردان بارديلا عبر أثير "فرانس أنتر" أن "الحجاب سيحظر في المباني والإدارات العامة كافة وسنتيح أيضا بطبيعة الحال لمدراء الشركات حظر المظاهر السياسية الدينية".

وشدد على أن حظر الحجاب هو "الهدف على المدى الطويل"، مع التمييز بين "حجاب الفرنسيات المتأتيات من موجات الهجرة في الستينات والسبعينات... والحجاب الذي بات اليوم ورقة ضغط بين أيدي المتشددين الإسلاميين وانتقاصا للمساواة بين الرجل والمرأة".

وهو الأمر الذي أكده رئيس بلدية بربينيان (جنوب فرنسا) لوي أليو، وهو أحد قادة "التجمع الوطني" وشريك حياة مارين لوبان سابقا، عندما قال إن جوهر القانون يقضي بحماية "هؤلاء اللواتي يخضعن لضغوطات" عائلية أو اجتماعية أو طائفية.

لوبان تدافع عن حظر الحجاب في الأماكن العامة وماكرون يتمسك بالحريات الدينية

المتنافسان في السباق الرئاسي على طرفي نقيض من هذه القضية. ففي حين تدعو لوبان لحظر الحجاب في الأماكن العامة، يتمسك ماكرون بضرورة الدفاع عن الحريات الدينية.

ويعيش في فرنسا ما بين خمسة وستة ملايين مسلم، وفق إحصاءات متعددة، ما يجعل من الإسلام ثاني الديانات الكبرى في البلد ومن مسلمي فرنسا الأكبر عددا في أوروبا.

فرانس24/ أ ف ب

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