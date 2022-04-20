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المناظرة الرئاسية: هل تنجح لوبان في تجاوز أخطاء 2017 ويفلح ماكرون بالدفاع عن حصيلة ولايته؟

01:37 مارين لوبان وإيمانويل ماكرون في 3 أيار/ مايو 2017 خلال المناظرة اللتفزيونية للانتخابات الرئاسية الفرنسية. © صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

يلتقي الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون مساء الأربعاء مع منافسته في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية مارين لوبان في مناظرة تلفزيونية حاسمة. وكان الطرفان تواجها في مناظرة قبل خمس سنوات شهدت تفوق ماكرون على لوبان التي بدت متشنجة ومرتبكة. هذه المرة، تقول زعيمة اليمين المتطرف إنها تعلمت من أخطاء المناظرة الماضية حيث تراهن على إبداء التعاطف مع هموم المواطن الفرنسي العادي. في الجهة المقابلة، يتوجب على ماكرون الدفاع عن حصيلته الرئاسية.