مباشر- الانتخابات الرئاسية الفرنسية: ماكرون ولوبان وجها لوجه في مناظرة تلفزيونية حاسمة

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إيمانويل ماكرون ومارين لوبان أثناء المناظرة التلفزيونية في 20 أبريل/ نيسان 2022.
إيمانويل ماكرون ومارين لوبان أثناء المناظرة التلفزيونية في 20 أبريل/ نيسان 2022. © أ ف ب
نص: فرانس24 تابِع
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فيديو: فرانس24 تابِع
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قبل أربعة أيام من إجراء الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية، يلتقي الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون مع منافسته زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في مناظرة تلفزيونية يرى مراقبون أنها ستكون حاسمة في تحديد اسم الفائز بالسباق نحو الإليزيه. تابعوا المناظرة الرئاسية مباشرة على فرانس24 ابتداء من الساعة التاسعة مساء بتوقيت باريس.

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بعد خمس سنوات من مواجهتهما الأولى، يلتقي الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون وجها لوجه مجددا مع مرشحة "التجمع الوطني" مارين لوبان في مناظرة تلفزيونية قبل أربعة أيام من إجراء الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في 24 أبريل/ نيسان.

موقع الانتخابات الرئاسية الفرنسية على فرانس24
موقع الانتخابات الرئاسية الفرنسية على فرانس24 © استديو غرافيك فرانس ميديا موند

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