ما هي أبرز ردود الفعل في الساحة السياسة الفرنسية بعد المناظرة الرئاسية بين ماكرون ولوبان؟

توالت ردود الفعل في الساحة السياسية الفرنسية بعد المناظرة الرئاسية التي جمعت الأربعاء مرشح حزب "الجمهورية إلى الأمام"، الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، بمرشحة "التجمع الوطني" اليميني المتطرف مارين لوبان. ودافع أنصار كل طرف عن الطريقة الذي ظهر بها مرشحهم فيما اعتبرت قيادات في الأحزاب الخاسرة بالدورة الأولى على غرار اليساري جان لوك ميلنشون الذي حل ثالثا أن النقاش كان "مملا".

إعلان اقرأ المزيد

مباشرة بعد نهاية المناظرة التلفزيونية التي جمعت الرئيس-المرشح إيمانويل ماركون بمنافسته زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، تباينت ردود الفعل في الساحة السياسية الفرنسية بين من ساند ماكرون وناصر لوبان فيما اعتبر آخرون أن المناظرة لم ترق إلى المستوى المنتظر.

وهاجم أنصار الرئيس الفرنسي خصمته لوبان بالخصوص في ملف العلاقات الدولية معتبرين أنها تفتقد إلى "المصداقية" بسبب قربها المفترض من الكرملين.

Marine Le Pen veut quitter l'Europe.



Nous, nous voulons continuer de construire une France forte, dans une Europe forte. Pour notre souveraineté, notre défense, notre santé, notre économie. #2022LeDébat #NiMarineNiLePen #JeVoteMacron pic.twitter.com/GulWA38mMP — Christophe Castaner (@CCastaner) April 20, 2022

ولام رئيس الكتلة النيابية لحزب ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" كريستوف كاستانير مرشحة "التجمع الوطني" على "رغبتها في الخروج من الاتحاد الأوروبي" من خلال مقترحها تكوين ما أسمته "تحالف أمم أوروبا". حيث قال كاستانير في تغريدة على تويتر "من جانبنا، نريد مواصلة بناء فرنسا قوية وسط أوروبا قوية".

ردود فعل في فرنسا بعد المناظرة التلفزيونية 01:53

ودائما في الملف الدولي، تناولت الوزيرة الفرنسية المكلف بالصناعة أنييس بانييه روناشير الاتهامات التي وجهها ماكرون للوبان بشأن قربها المحتمل من الكرملين. وكتبت روناشير في تغريدة على تويتر "لوبان تقول إنها تدعم كليا الشعب الأوكراني. وفي الواقع، فإن كتلتها الحزبية في البرلمان الأوروبي لم تصادق على تقديم الدعم المالي لأوكرانيا أو العقوبات الجديدة (على روسيا). وهذا طبيعي لأنها يجب ألا تحرج بنكها الروسي". وكان ماكرون استخدم عبارة "بنكها الروسي" خلال المناظرة مذكرا بأنها حصلت على قرض يناهز 9 مليون يورو من مصرف روسي.

Madame Le Pen dit apporter son soutien plein et entier au peuple ukrainien.

En réalité : elle et son groupe au parlement européen n'ont pas voté l'aide financière à l'#Ukraine, ni le nouveau train de sanctions.

Et c'est normal, il ne faudrait pas froisser son banquier russe. — Agnès Pannier-Runacher 🇫🇷🇪🇺 (@AgnesRunacher) April 20, 2022

انتقاد موقف ماكرون بشأن نظام التقاعد

في الجهة المقابلة، قال المتحدث باسم "التجمع الوطني" جوليان أودول ساخرا "لوبان تبدي اهتماما بالحياة اليومية (للفرنسيين) فيما يعيش ماكرون في مجرة ماكنزي" في إشارة إلى التحقيق الذي فتحه القضاء الفرنسي في 31 آذار/مارس في قضية تهرب ضريبي بعد تقرير لمجلس الشيوخ عن تأثير الشركات الاستشارية الخاصة على السياسات العامة.

في هذا التقرير، أكدت لجنة التحقيق في مجلس الشيوخ أن العقود التي أبرمتها الدولة مع شركات استشارية مثل ماكنزي "ازدادت بأكثر من الضعفين" بين 2018 و2021 لتصل إلى مبلغ قياسي يقدر بأكثر من مليار يورو في 2021.

للمزيد - الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022: هل أخرجت قضية "ماكنزي" الحملة الانتخابية من سباتها في أيامها الأخيرة؟

وانتقد المقربون من لوبان أيضا ماكرون بشأن خطته لتعديل نظام التقاعد حيث يريد رفع السن القانوني للخروج على المعاش إلى 64 أو 65 عاما. واعتبر نائب رئيس "التجمع الوطني" لويس أليوت أن هذا الإجراء سيؤدي إلى مزيد من حوادث العمل والعطل المرضية ما يرفع المصاريف العامة" مضيفا "ماكرون يريد أن يرى الفرنسيين مكسورين ومحطمين".

نقاش ضعيف

في صف أنصار اليميني المتطرف إيريك زمور وحزبه "الاسترداد" الذي دعا للتصويت إلى لوبان، عبر جيلبار كولار العضو السابق في حزب لوبان عن أسفه "للنقاش غير المجدي" خلال المناظرة.

أما اليساري جان لوك ميلنشون الذي حل ثالثا بالدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، فقد اعتبر أن هذه المناظرة كانت بمثابة "الفرصة الضائعة" مؤكدا أن فرنسا "كانت تستحق أفضل من ذلك، ونأمل أن تكون الأمور أحسن في الدورة الثالثة" في إشارة إلى دعوته الناخبين لمنحه الأغلبية في الانتخابات التشريعية تسمح له بتولي رئاسة الوزراء الحكومة المقبلة.

Quel gâchis.



Le pays méritait mieux.



Vivement le troisième tour.#debatmacronlepen — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) April 20, 2022

بدورها، وجهت النائبة عن حزب الخضر في البرلمان الأوروبي كريمة دالي اللوم للوبان وماكرون على أنهما "كانا خارج الموضع" فيما يتعلق بالملف البيئي.

رئيس الكتلة النيابية لحزب "الجمهوريون" اليميني داميان آباد أكد من جهته وجود "فارق واضح على مستوى القيم" بين المرشحين مؤكدا أنه سيصوت لماكرون الأحد المقبل. أما زميله في الحزب جيل بلاتري الذي يترأس بلدية شالون سور ساون فاعتبر أن هذه المناظرة جمعت بين "الغرور أمام انعدام الكفاءة" مؤكدا أن فرنسا تستحق أفضل من ذلك.

عمر التيس

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك