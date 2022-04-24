الانتخابات الرئاسية الفرنسية: أبرز ردود الفعل الدولية على فوز إيمانويل ماكرون

الانتخابات الفرنسية 2022

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد الإعلان عن فوزه بولاية رئاسية ثانية. باريس 24 نيسان/أبريل 2022

أثار فوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية بحصوله على 58,5 بالمئة من الأصوات مقابل 41,5 لزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، وفق تقديرات أولية، موجة من الارتياح وسط قادة الاتحاد الأوروبي والعالم الغربي الذين اعتبروه انتصارا للاتحاد وأعربوا عن سعادتهم بالتعاون مع فرنسا لمدة خمس سنوات أخرى هي مدة ولايته الرئاسية الثانية.

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توالت ردود الفعل الدولية وبخاصة الأوروبية منها على فوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بولاية ثانية بعد أن حصد 58,5 بالمئة حسب التقديرات الأولية في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد، وذلك في مواجهة خصمته الشرسة زعيمة اليمين المتطرف ورئيسة حزب "التجمع الوطني" مارين لوبان التي حصدت 41,5 بالمئة من الأصوات.

الاتحاد الأوروبي

هنأ قادة الاتحاد الاوروبي إيمانويل ماكرون بإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا، ورأى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن أوروبا يمكنها "التعويل على فرنسا لخمسة أعوام إضافية".

وكتب ميشال على تويتر "في هذه المرحلة المضطربة، نحتاج إلى أوروبا صلبة وإلى فرنسا ملتزمة تماما من أجل اتحاد أوروبي أكثر سيادة وأكثر استراتيجية"، فيما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "أبدي ارتياحي إلى التمكن من مواصلة تعاوننا الممتاز. معا، سنمضي قدما بفرنسا وأوروبا".

بينما غردت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين بأنها "مرتاحة" إلى "مواصلة التعاون الممتاز" مع فرنسا بعد إعادة انتخاب ماكرون.

إيطاليا

واعتبر رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أن فوز إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية هو "خبر رائع لكل أوروبا". وعلق دراغي في بيان رسمي أن "انتصار إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية هو خبر رائع لكل أوروبا".

ألمانيا

وهنأ المستشار الألماني أولاف شولتز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على فوزه في الانتخابات الرئاسية، معتبرا أن الذين صوتوا له أرسلوا "إشارة قوية لصالح أوروبا".

وكتب على تويتر بالفرنسية "تهانينا"، وتابع بالألمانية قائلا "تهانينا، عزيزي الرئيس إيمانويل ماكرون. لقد أرسل ناخبوك اليوم إشارة قوية لصالح أوروبا. يسعدني أننا سنواصل تعاوننا الجيد!"

بريطانيا

هنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إيمانويل ماكرون بإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا، مبديا "سروره بمواصلة العمل" معه، ومؤكدا أن فرنسا هي أحد حلفاء المملكة المتحدة "الأكثر قربا".

وغرد جونسون بالفرنسية الأحد "أهنىء إيمانويل ماكرون بإعادة انتخابه لرئاسة الجمهورية الفرنسية. فرنسا هي أحد الحلفاء الأكثر قربا والأكثر أهمية. أنا مسرور بأن نواصل العمل معا على موضوعات رئيسية بالنسبة إلى بلدينا وإلى العالم".

كندا

فيما قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أنه "يتطلع إلى مواصلة العمل" مع ماكرون بعد إعادة انتخابه.

فرانس24

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