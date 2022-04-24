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الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022: نسبة المشاركة تبلغ 63,23 بالمئة والامتناع 28 بالمئة

01:35 مركز تصويت بباريس في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية. أبريل/نيسان 2022 © أسوشيتد برس

بلغت نسبة المشاركة في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية 63.23 بالمئة وفق ما أعلنت وزارة الداخلية. أي أقل بنقطتين مقارنة بالدورة الثانية في انتخابات 2017. من ناحيته، أكد موفد فرانس24 الذي زار عدة مكاتب تصويت في باريس رائد أبو زايدة أن وتيرة التصويت في الدائرة الباريسية العشرين، وهي دائرة شعبية، انخفضت بعد الظهر مقارنة بالصباح حيث صوتت غالبية العائلات بشكل مبكر قبل مغادرة العاصمة لقضاء عطلة المدارس.