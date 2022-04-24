الانتخابات الفرنسية 2022

مباشر - إيمانويل ماكرون يفوز بولاية ثانية بحصوله على 58.2 بالمئة من الأصوات وفق التقديرات الأولية

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إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون لولاية ثانية.
إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون لولاية ثانية. © فرانس24
نص: فرانس24 تابِع
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فاز الرئيس الفرنسي  إيمانويل ماكرون (44 عاما) بولاية ثانية بحصوله على 58.2 بالمئة من الأصوات مقابل 41.8  بالمئة لمنافسته زعيمة "التجمع الوطني" مارين لوبان (53 عاما)، وفق تقديرات أولية. وأصبح ماكرون أول رئيس يُعاد انتخابه منذ جاك شيراك في 2002. تابعوا تغطيتنا المباشرة للانتخابات الفرنسية.

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أظهرت التقديرات الأولية فوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأحد بولاية ثانية بتحقيقه 58.2 بالمئة من الأصوات في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية مقابل 41.8 بالمئة لمنافسته مارين لوبان.

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