الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022: الدول العربية تشيد بفوز ماكرون بولاية ثانية وتتطلع للتعاون معه

إيمانويل ماكرون يلقي خطاب الفوز أمام برج إيفل مساء الأحد بعد فوزه بعهدة رئاسية ثانية، 24 أبريل/نيسان 2022.

رحبت الدول العربية بإعادة انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا لعهدة ثانية لفرنسا. وأكد غالبية الزعماء العرب استعدادهم لمواصلة العمل معه من أجل ترسيخ العلاقات الثنائية وحل المشاكل الإقليمية وفي مقدمتها ملف النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. مغاربيا، لم تصدر لغاية الآن أي ردود فعل، ويشار إلى أن الجزائر كانت قد دعت عبر مسجد باريس مواطنيها للتصويت لصالح ماكرون وغلق الطريق أمام مارين لوبان.

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تنفست العديد من الدول العربية الصعداء بعد إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون (58,5 بالمئة) رئيسا لفرنسا لعهدة ثانية على التوالي على حساب مارين لوبان، زعيمة حزب "التجمع الوطني" (اليمين المتطرف) والتي حصلت على 41,6 بالمئة من الأصوات.

وهنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس ماكرون بعد فوزه بعهدة جديدة قائلا في برقية: "يسعدنا أن نرفع لفخامتكم وللشعب الفرنسي الصديق أسمى عبارات التهاني القلبية، باسم دولة وشعب فلسطين وباسمي شخصيا، بإعادة انتخابكم رئيسا للجمهورية الفرنسية لولاية جديدة، متمنين التوفيق والنجاح في مواصلة قيادة بلدكم وشعبكم نحو تحقيق ما تصبون إليه من أهداف وتطلعات، والحفاظ على مبادئ الجمهورية الفرنسية الراسخة".

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كما أكد عباس حرصه على "مواصلة العمل مع الرئيس ماكرون، لتحقيق المزيد من التطور للعلاقات الثنائية بين فلسطين وفرنسا، وتعزيز سبل التعاون والتنسيق المشترك ومن أجل تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط".

ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية وفرنسا

من جهته، أشار الرئيس العراقي برهم صالح إلى "عمق العلاقات التي تجمع الشعبين الصديقين (الشعب الفرنسي والعراقي)". وقال في تصريح صحافي أمس الأحد: "أهنئ الصديق إيمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا الشريك المهم للعراق"، مضيفا أن هذه المناسبة "تأكيد على عمق العلاقات التي تجمع الشعبين الصديقين، ونتطلع إلى تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة".

من جهته كتب رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني في تغريدة على حسابه على تويتر: "أهنئ صديقي إيمانويل ماكرون على إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا وأتطلع إلى مواصلة العمل معا من أجل المزيد من توطيد علاقاتنا وتنسيق جهودنا لتعزيز الامن والاستقرار الإقليميين".

وإلى ذلك، هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد السعودي محمد بن سلمان بدورهما الرئيس ماكرون بإعادة انتخابه لعهدة ثانية. وأشاد الملك سلمان بن عبد العزيز "بتميز العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة". وأعرب الأمير محمد بن سلمان "عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الجمهورية الفرنسية المزيد من التقدم والرقي".

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كما هنأ أيضا ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد الرئيس الفرنسي قائلا "خالص التهاني إلى صديقي إيمانويل ماكرون. نتطلع معا إلى ترسيخ شراكتنا الإستراتيجية وتعزيز فرص جديدة للتعاون المشترك".

العلاقات بين مصر وفرنسا "تاريخية" حسب السيسي

الرئيس المصري هنأ هو الأخر إيمانويل بفوزه بعهدة رئاسية ثانية. وكتب السيسي في تغريدة على حسابه على تويتر: "أتقدم بالتهنئة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على فوزه بالانتخابات الرئاسية لفترة رئاسية جديدة، متمنيا له استكمال مسيرته وقيادة بلاده إلى مزيد من التقدم والازدهار". وأضاف: "العلاقات المصرية الفرنسية كانت وما زالت علاقات تاريخية وثيقة ومتنامية ونتطلع إلى مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

على المستوى المغاربي، لم يصدر لغاية الآن أي ردود فعل رسمية إزاء إعادة انتخاب ماكرون رئيسا جديدا لفرنسا. وقال عبد المجيد بنخطاب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس بالرباط، لجريدة "هسبريس": "إيمانويل ماكرون تعامل بحذر مع المغرب في ولايته السابقة، وهو ما تجسد في الموقف الفرنسي من قضية الصحراء المغربية، بخلاف الموقفين الألماني والإسباني، مما سيفرض عليه بذل مجهودات إضافية لتعزيز العلاقات المشتركة".

ولم يصدر أي رد فعل من الجزائر إثر انتخاب ماكرون، ويشار أنها كانت قد دعت عبر مسجد باريس الجزائريين مزدوجي الجنسية للتصويت لصالحه وسد الطريق أمام مارين لوبان.

طاهر هاني

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