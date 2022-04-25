الانتخابات الرئاسية: كيف استقبل زعماء العالم إعادة انتخاب ماكرون رئيسا لفرنسا؟

الانتخابات الفرنسية 2022

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انتخب إيمانويل ماكرون الأحد رئيسا لفرنسا لولاية ثانية تمتد لخمس سنوات. وجاء انتخابه بعد دعوات لقطع الطريق على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان التي نافسته في الدور الثاني. وبمجرد إعلان النتائج، بادر قادة العالم إلى تهنئته بهذا الفوز.

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بمجرد ما أعلن عن فوز إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا لولاية ثانية، سارع قادة دول العالم إلى تهنئته بمناسبة إعادة انتخابه. وفاز ماكرون في الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأحد، وواجه فيها الرئيس المنتهية ولايته مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.

فيما يلي بعض من أبرز الردود:

بايدن: فرنسا "شريك رئيسي في مواجهة التحديات العالمية"

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على إعادة انتخابه الأحد، واصفا فرنسا بأنها "شريك رئيسي في مواجهة التحديات العالمية".

وكتب بايدن على تويتر: "أتطلع إلى استمرار تعاوننا الوثيق، بما في ذلك دعم أوكرانيا والدفاع عن الديمقراطية ومواجهة تغير المناخ".

من جهته، هنأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأحد ماكرون على إعادة انتخابه، قائلا إن واشنطن تتوقع استمرار التعاون الوثيق مع باريس.

وكتب بلينكن على تويتر "نتطلع إلى مواصلة تعاوننا الوثيق مع فرنسا بشأن التحديات العالمية، وتعزيز تحالفنا وصداقتنا الطويلة والدائمة".

شولتس: "إشارة قوية لصالح أوروبا"

هنأ المستشار الألماني أولاف شولتس الأحد ماكرون على فوزه في الانتخابات الرئاسية، معتبرا أن الذين صوتوا له أرسلوا "إشارة قوية لصالح أوروبا".

وكتب على تويتر بالفرنسية "تهانينا"، وتابع بالألمانية قائلًا "تهانينا، عزيزي الرئيس إيمانويل ماكرون. لقد أرسل ناخبوك اليوم إشارة قوية لصالح أوروبا. يسعدني أننا سنواصل تعاوننا الجيد!".

دراغي: "خبر رائع"

علق رئيس الوزراء الإيطالي دراغي في بيان رسمي أن "انتصار إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية هو خبر رائع لكل أوروبا".

سانشيز: "أوروبا تفوز"

كتب رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز على تويتر "اختار المواطنون فرنسا ملتزمة باتحاد أوروبي حر وقوي ومنصف. الديمقراطية تفوز. أوروبا تفوز"، مضيفا "تهانينا إيمانويل ماكرون".

دي كرو: اختيار "قيم اليقين والتنوير"

قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إن الناخبين الفرنسيين قاموا "بخيار قوي" باختيارهم "قيَم اليقين والتنوير".

الاتحاد الأوروبي: "سنمضي قدما بفرنسا وأوروبا"

هنأ قادة الاتحاد الأوروبي الأحد ماكرون بإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا، ورأى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن أوروبا يمكنها "التعويل على فرنسا لخمسة أعوام إضافية".

وكتب ميشال على تويتر "في هذه المرحلة المضطربة، نحتاج إلى أوروبا صلبة وإلى فرنسا ملتزمة تماما من أجل اتحاد أوروبي أكثر سيادة وأكثر استراتيجية"، فيما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "أبدي ارتياحي إلى التمكن من مواصلة تعاوننا الممتاز. معا، سنمضي قدما بفرنسا وأوروبا".

جونسون: "أنا مسرور بأن نواصل العمل معا"

هنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ماكرون بإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا، مبديا "سروره بمواصلة العمل" معه، ومؤكدا أن فرنسا هي أحد حلفاء المملكة المتحدة "الأكثر قربا".

وغرد جونسون بالفرنسية الأحد "أهنئ إيمانويل ماكرون بإعادة انتخابه لرئاسة الجمهورية الفرنسية. فرنسا هي أحد الحلفاء الأكثر قربا والأكثر أهمية. أنا مسرور بأن نواصل العمل معا على موضوعات رئيسية بالنسبة ألى بلدينا وإلى العالم".

ترودو: "أتطلع لمواصلة العمل معا"

كتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على تويتر، مرفقا نصه بصورة تجمعه بماكرون، "تهانينا إيمانويل ماكرون. أتطلع لمواصلة العمل معا على القضايا الأكثر أهمية للناس في كندا وفرنسا - من الدفاع عن الديمقراطية إلى مكافحة تغير المناخ إلى خلق وظائف جيدة ونمو اقتصادي للطبقة الوسطى".

كاسيس يتطلع إلى "استمرار التعاون الجيد"

قال الرئيس السويسري أغنازيو كاسيس إنه يتطلع إلى "استمرار تعاوننا الجيد" مع فرنسا، مؤكدا العلاقات الوثيقة بين البلدين الجارين.

أندرسون: "فلنواصل تعاوننا الوثيق"

كتبت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون على تويتر "فلنواصل تعاوننا الوثيق - على الصعيد الثنائي ومن أجل اتحاد أوروبي تنافسي صديق للبيئة ومرن".

جار ستور: "فرنسا اختارت الديمقراطية على اليمين المتطرف"

قال رئيس الوزراء النرويجي جوناس جار ستور إن فرنسا اختارت "الديمقراطية الليبرالية على اليمين المتطرف".

لابيد: "سنواصل العمل معا"

كتب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد على تويتر "الرئيس ماكرون أحد أعظم قادة الوسط في العالم وهو صديق مخلص لإسرائيل. سنواصل العمل معا وتعزيز التعاون بين بلدينا".

مارتن يشيد بـ"القيادة المبدئية والديناميكية" لماكرون

أشاد رئيس الوزراء مايكل مارتن بـ"القيادة المبدئية والديناميكية" لماكرون باعتبارها "مهمة ليس لفرنسا فحسب، لكن لأوروبا أيضا".

وكالات الأمم المتحدة: "استمرار الشراكة المهمة"

أرسل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي "تهانيه الحارة" لماكرون، وقال إن منظمته ستواصل الاعتماد على دعم ماكرون على المسرح الأوروبي والعالمي "حيث أصبحت التحديات الإنسانية وأزمات اللاجئين أكثر خطورة وتعقيدا كل يوم".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إنه يتطلع إلى "استمرار الشراكة المهمة" مع فرنسا "من أجل عالم أكثر صحة وأمانا وإنصافا".

فرانس24/ أ ف ب

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