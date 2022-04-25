فرنسا: الشرطة تقتل شخصين في سيارة لم يمتثلا لأوامر التوقف بوسط العاصمة باريس

قتل شخصان وأصيب ثالث برصاص الشرطة في العاصمة باريس، وفق ما أعلن النائب العام الفرنسي الإثنين. ووفق رواية عناصر الشرطة فإن الرجلين اتجها بسيارتهما نحوهم بعد رفضهما التوقف للتفتيتش، ما اضطرهم لإطلاق النار. ووقع الحادث بعيد إعادة انتخاب الرئيس إيمانويل ماكرون لولاية ثانية مساء الأحد فيما لا توجد مؤشرات إلى أن الحادث له صلة بالانتخابات أو بسلوك متشدد.

إعلان اقرأ المزيد

أعلن مكتب النائب العام الفرنسي الإثنين أن الشرطة قتلت بالرصاص رجلين انطلقا بسيارتهما صوب أفرادها بعد عدم توقفها للتفتيش وسط العاصمة باريس. وأصيب شخص ثالث في السيارة.

ووقع إطلاق النار خلال الليل بعد إعادة انتخاب الرئيس إيمانويل ماكرون لفترة ثانية مساء الأحد ولكن لم يكن هناك ما يشير إلى أن الحادث له صلة بالانتخابات أو بسلوك متشدد.

وفي بادئ الأمر رصدت الشرطة السيارة تسير في الاتجاه المعاكس على جسر بونت نوف في وسط باريس وحاولت إيقافها لتفتيشها.

وفي رد فعل أطلق رجال الشرطة النار عندما انطلقت السيارة صوبهم. ولقي قائد السيارة وشخص كان يركب بجواره حتفهما وهما يبلغان من العمر 25 و31 عاما بالترتيب فيما أصيب رجل ثالث يبلغ من العمر 42 عاما كان يجلس في المقعد الخلفي.

من جهتها تحقق إدارة شرطة باريس في الحادث باعتباره قضية شروع في قتل أفراد من السلطات العامة. واستجوبت هيئة رقابة الشرطة الشرطي الذي يُعتقد أنه أطلق النار في ساعة مبكرة من صباح الإثنين.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك